EYT'den kaç kişi emekli oldu? 2023’te 2 milyon 193 bin kişi emekli olmuştu

2023 yılında çıkarılan EYT ile birlikte birçok vatandaş emekli olmaya hak kazandı. 2023 yılında emekli sayısı da gözle görülür seviyede artış gösterdi. Peki, EYT'den kaç kişi emekli oldu? EYT’li emekli sayısı ile birlikte toplam geçen sene 2 milyon 193 bin kişi emekli oldu. İşte EYT’den emekli olanların sayısı!

EYT'den kaç kişi emekli oldu? 2023 yılında 2 milyon 193 bin kişi emekli oldu. Geçen yıl emekli olanların çoğu EYT sayesinde emeklilik hakkı kazandı.

EYT’DEN KAÇ KİŞİ EMEKLİ OLDU?

EYT’den 1 milyon 750 bin ile 1 milyon 800 bin arası çalışan emekli oldu.

Yaklaşık bir yıl önce TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yürürlüğe giren emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışanlar emeklilik hakkı kazanmıştı. EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesinden sonra merak edilen SGK 2023 yılı istatistikleri de geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Buna göre 2023 yılında SSK kapsamında 1 milyon 925 bin, BAĞ-KUR kapsamında 183 bin, Emekli Sandığı kapsamında da 86 kişiye yaşlılık aylığı bağlandı. Yaşlılık aylığı bağlanan toplam kişi sayısı 2 milyon 193 bin 791 oldu. Açıklanan istatistikleri Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş değerlendirdi.

EYT düzenlemesiyle 2023 yılı sonu itibariyle 2 milyon yüz 193 bin kişinin emekli olduğunu belirten Karakaş, “Fakat 2 milyon yüz 193 bin kişinin tamamı EYT’li değil. Çünkü SGK’nın istatistiklerine baktığımız zaman önceki yıllara genel olarak 380 binle 440 bin arası zaten emekli çıkması söz konusu. Dolayısıyla bu ortalama rakam 440 bin civarı dediğimiz taktirde 2023 yılında emekli olanların sayısı da 2 milyon 193 bin olduğuna göre bu durumda 1 milyon 750 binle 1 milyon 800 bin arası EYT’li 2023 yılında emekli oldu” şeklinde konuştu.

EYT düzenlemesiyle emekli olanların çoğunun SSK’lı olduğunu ifade eden Karakaş, “SGK verilerine göre 1 milyon 925 bin SSK’lı emekli var. Bu oran Bağ-Kur’da 182 bin civarında olduğu görülmekte. Memurlarda ise 86 bin civarında emekli var. Bu rakamlara baktığımız zaman EYT’den en çok faydalanan kesimin özellikle SSK’lıların, işlerinin olduğunu söyleyebiliriz. Bağ-Kur’lar neden emekli olmadıklarına baktığımız zaman, prim borçlarından Emekli olamadıklarını söyleyebiliriz. Her ne kadar çok cazip şartlarla prim yapılandırması yapmış olsa bile özellikle esnaf kesimi borçlarının ödeyemediğinden dolayı emekli olamadı” diye konuştu. Karakaş, Bağ-Kur SSK prim eşitlemesi ile 9000 bin olan Bağ-Kur prim gün sayısının 7200 güne indirilmesiyle Bağ-Kur’lu emekli sayısının artacağını da sözlerine ekledi.

TÜRKİYE’DE KAÇ EMEKLİ VAR?

Türkiye’de 10 milyon 523 bin 105 SSK emeklisi, 2 milyon 849 bin 668 BAĞ-KUR emeklisi ve 2 milyon 478 bin 471 Emekli Sandığı emeklisi olmak üzere, toplam 15.851.244 emekli bulunmaktadır.

YILLARA GÖRE EMEKLİ SAYISI NE KADAR?

2023 – 15.8 milyon

2022 – 13.9 milyon

2021 – 13.6 milyon

2020 – 13.3 milyon

2019 – 13 milyon

2018 – 12.6 milyon

2017 – 12.2 milyon

2016 – 11.8 milyon

2015 – 11.4 milyon