Eyüpspor - Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? Eyüpspor, sahasında Antalyaspor'la mücadele etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Mayıs 2025 17:08 - Güncelleme: 24 Mayıs 2025 17:09 - Güncelleme:

Arda Turan idaresindeki Eyüpspor ile Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesinin ardından yüksek bir performans sergileyen Antalyaspor kozlarını paylaştı. Süper Lig'in 37. haftasında Eyüpspor ile Antalyaspor müsabakası saat 16.00'da başladı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan Eyüpspor - Antalyaspor maçı, 24 Mayıs 2025 Cumartesi (Bugün) saat 16.00'da başladı. Müsabakayı hakem Oğuzhan Aksu yönetirken karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlandı. İki ekip arasında ligin ilk yarısında bir karşılaşma oldu ve mücadeleyi Eyüpspor 4-1 kazanmıştı. EYÜPSPOR - ANTALYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ? Şu anda Eyüpspor Antalyaspor maçının ilk yarısı oynanıyor. 2-0 skorla devam eden karşılaşmada eşitliği Eyüpspor bozmuştur. Antalyaspor henüz topu fileye havalandırma şansı bulamadı. EYÜPSPOR - ANTALYASPOR İLK 11'LER BELLİ OLDU Eyüpspor: Birkan, Caner, Umut, Claro, Melih, Stepanenko, Yalçın, Prince, Tayfur, Umut Bozok, Thiam Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Thalisson, Veysel, Bahadır, Güray, Erdal, Kaluzinski, Soner, Safuri, Samudio EYÜPSPOR - ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ Maçın 40' dakikasında Mame Thiam 42' dakikasında Prince Ampem tarafından atılan goller ile Eyüpspor karşılaşmanın ilk yarısında 2 gol attı. Maçın ilk yarısı sonuna 2 dakika ilave edildi. Karşılaşmanın ilk yarısında Eyüpspor 2-0 önde tamamladı. İlgili Haber Eyüpspor Antalyaspor maçı hangi kanalda, ne zaman? Maç yayın bilgileri

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin