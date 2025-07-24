Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini yaşadığımız şu günlerde vatandaşların merak ettiği konulardan biri de Eyyam-ı ahur nedir, ne demek? sorusu oldu.

Ağustos ayına kısa bir süre kala yaz mevsiminin en sıcak ve bunaltıcı günlerini yaşıyoruz. Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle Türkiye'nin Eyyam-ı Bahur dönemine girmeye hazırlandığı belirtildi.

Nem oranının artmasıyla beraber hissedilen sıcaklık 45 dereceye çıkarken özellikle öğle saatlerinde güneşe çıkmama konusunda uyarılar yapılıyor. Peki, Eyyam-ı Bahur nedir, ne demek?

Türkiye'nin birçok kentinde hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkarken, bazı illerde yeni sıcaklık rekorlarının kırılması bekleniyor. Türkiye'nin temmuz sonu ve ağustos ayının ilk haftasında görülen Afrika kökenli eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisine girmesiyle Eyyam-ı Bahur nedir sorusu gündeme geldi.

EYYAM-I BAHUR NEDİR, NE DEMEK?

Çöl sıcakları, Afrika sıcağı veya Eyyamıbahur olarak kullanılan bu terim "boğucu sıcak günler" anlamına gelir. Yılın en sıcak ve en kurak günleri anlamına gelir. Genellikle temmuz ayının son haftası ile ilk haftasında etkisini göstermeye başlar.

Ağustos ayının ilk yedi günü belirtilirken Eyyam-ı Bahur, Kuzey Yarım Küre'de temmuz ve eylül ayları arasında görülür. Güney Yarım Küre'de ocak ve mart aylarında eyyam-ı bahur sıcaklıkları düşer.

EYYAM-I BAHUR NE ZAMAN BAŞLAR?

Meteorolojik verilere bakıldığında 2025 yılında Eyyam-ı Bahur sıcaklıklarının Temmuz'un sonlarında başlayıp 2-3 Ağustos'a kadar devam edeceği beklentiler arasındadır.

Özellikle Türkiye'nin güneydoğu, Akdeniz ve Ege bölgelerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.