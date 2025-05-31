Fenerbahçe - Konyaspor ilk 11 belli oldu! Kimler eksik kimler cezalı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 31 Mayıs 2025 15:44 - Güncelleme: 31 Mayıs 2025 15:47 - Güncelleme:

Süper Lig 38. haftada Fenerbahçe - Konyaspor maçı ilk 11 maç kadrosu belli oldu. Maç öncesi eksik oyuncular, sakat ve ceza sınırındakiler de merak konusu oldu.

FENERBAHÇE KONYASPOR İLK 11 Konyaspor: Deniz, Abdurrahman Üresin, Adil, Calusic, Guilherme, Bazoer, Melih İbrahimoğlu, Ndao, Morten, Melih Bostan, Umut Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Yusuf, Kostic, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Talisca, En Nesyri İlgili Haber Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de! 2025 Şampiyonlar Ligi finali PSG İnter maçı hangi kanalda, şifresiz mi? FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK KİMLER CEZALI? Sakatlıkları bulunan Saint-Maximin, Mert Hakan Yandaş, Becao ve Oosterwolde bu akşamki Konyaspor maçında forma giyemeyecek. Ayrıca Mert Müldür'ün kırmızı kart cezası bulunurken Livakovic ise de Konyaspor karşısında maç kadrosuna alınmadı. Bosna Hersek’e giden Edin Dzeko’nun’da bu maçta forma giymesi beklenmiyor. İlgili Haber Fenerbahçe Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Muhtemel ilk 11 maç kadrosu belli oldu!

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan