Fenerbahçe - Konyaspor ilk 11 belli oldu! Kimler eksik kimler cezalı?
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Süper Lig 38. haftada Fenerbahçe - Konyaspor maçı ilk 11 maç kadrosu belli oldu. Maç öncesi eksik oyuncular, sakat ve ceza sınırındakiler de merak konusu oldu.
FENERBAHÇE KONYASPOR İLK 11
Konyaspor: Deniz, Abdurrahman Üresin, Adil, Calusic, Guilherme, Bazoer, Melih İbrahimoğlu, Ndao, Morten, Melih Bostan, Umut
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Yusuf, Kostic, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Talisca, En Nesyri
FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK KİMLER CEZALI?
Sakatlıkları bulunan Saint-Maximin, Mert Hakan Yandaş, Becao ve Oosterwolde bu akşamki Konyaspor maçında forma giyemeyecek.
Ayrıca Mert Müldür'ün kırmızı kart cezası bulunurken Livakovic ise de Konyaspor karşısında maç kadrosuna alınmadı. Bosna Hersek’e giden Edin Dzeko’nun’da bu maçta forma giymesi beklenmiyor.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan