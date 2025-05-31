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Fenerbahçe Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Muhtemel ilk 11 maç kadrosu belli oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Muhtemel ilk 11 maç kadrosu belli oldu!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de sezonun son haftası heyecanla yaklaşırken, futbolseverlerin ilgisi kritik karşılaşmalara çevrildi. Takımlar sezon boyunca verdikleri mücadeleyi tamamlamak üzere sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe Konyaspor canlı yayın bilgileri ve maçın başlama saati netleşti.

Taraftarlar, takımlarının son performanslarını yakından takip ederken, futbolun keyifli anları ekranlara taşınacak. Futbol camiası, sezonun final düdüğü çalınana kadar yaşanacak gelişmeleri büyük bir merakla bekliyor. Fenerbahçe Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Muhtemel ilk 11 maç kadrosu belli oldu! - 1. Resim

FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig 2024/2025 sezonunun heyecanla beklenen son haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor’u ağırlayacak. Fenerbahçe Konyaspor maçı Bein Sports 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Muhtemel ilk 11 maç kadrosu belli oldu! - 2. Resim

FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Konyaspor maçı 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü oynanacak. Maç saat 16.00’da Ülker Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Sezonun son haftası içinde futbolseverler kalan maçları heyecanla takip ediyor.

Fenerbahçe Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Muhtemel ilk 11 maç kadrosu belli oldu! - 3. Resim

FENERBAHÇE KONYASPOR MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Skriniar, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Oğuz, Talisca, İrfan Can Kahveci, Dzeko

Konyaspor: Deniz, Boranijasevic, Calusic, Adil, Guilherme, Bazoer, Melih, Bjorlo, Ndao, Yusuf Erdoğan, Umut Nayir

Fenerbahçe Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Muhtemel ilk 11 maç kadrosu belli oldu! - 4. Resim

FENERBAHÇE'DE KİMLER EKSİK?

Geçtiğimiz haftalarda kırmızı kart cezası alan Mert Müldür, takımını bu kritik karşılaşmada yalnız bırakacak. Bunun yanı sıra sakatlıkları devam eden Mert Hakan Yandaş ve Allan Saint-Maximin de Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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