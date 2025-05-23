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Fenerbahçe - Panathinaikos maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe, Euroleague finalinde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe - Panathinaikos maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe, Euroleague finalinde
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe THY Euroleague Final Four'da Panathinaikos'u sahasında ağırladı. S Sport'ta yayınlanan mücadelenin canlı skoru, kaç kaç bittiği merak ediliyor. Fenerbahçe Beko, Euroleague Final Four yarı finalinde Panathinaikos Aktor'u 82-76 skorla yenerek finale adını yazdırdı.

Abu Dhabi'deki Turkish Airlines EuroLeague Final Four'daki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos'u 82-76 mağlup ederek ilk finalist olmayı başardı.

Fenerbahçe, EuroLeague'de son olarak 2018 yılında düzenlenen Final Four'da final oynamıştı. Fenerbahçe basketbol maçı kaç kaç, Fenerbahçe Beko Panathinaikos kaç kaç? İşte tüm ayrıntılar...

Fenerbahçe - Panathinaikos maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe, Euroleague finalinde - 1. Resim

FENERBAHÇE - PANATHİNAİKOS MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ? 

Abu Dhabi'de gerçekleşenTurkish Airlines EuroLeague Final Four'daki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman idaresindeki Panathinaikos'u 82-76 mağlup etti. Böylelikle Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi, Olympiacos - Monaco maçının galibi olacak.

Fenerbahçe - Panathinaikos maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe, Euroleague finalinde - 2. Resim

FENERBAHÇE - PANATHİNAİKOS MAÇ ÖZETİ

Panathinaikos, serbest atış çizgisinden Mathias Lessort ile farkı 4 sayıya indirdiği esnada maç bitimine yakın Errick McCollum'dan gelen üçlük ve savunmanın baskısı altında 1:07 kala Wade Baldwin IV'un orta mesafe isabeti ile durum 75-66 oldu.

Jerian Grant'in iki sayılık isabetinde 3:31 kala  Cedi Osman'ın turnikesiyle skor 67-60 oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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