Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, Ali Koç'un listesinde yer aldı

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi gerçekleşti. Eski başkan Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un yer aldığı seçimde kazanan yeniden Koç olurken listesinde yer alan isimler de gündeme geldi. Sertaç Komsuoğlu hakkında ise kimdir, ne iş yapar gibi sorular araştırıldı. İşte yönetim listesinde yer alan isimler ve Sertaç Komsuoğlu'nun hayatına dair bilgiler.

Ali Koç'un yeniden Fenerbahçe başkanı seçilmesinin ardından yönetim listesinde yer alan isimler de gündeme geldi. Sık sık adını duyduğumuz isimlerden biri olan Sertaç Komsuoğlu'nun babasının kim olduğu ve serveti de futbolseverlerin merak ettikleri arasında yer aldı.

SERTAÇ KOMSUOĞLU KİMDİR?

16 Mart 1968 tarihinde Ankara'da doğan Komsuoğlu, evli ve iki çocuk sahibidir. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde eğitim almasının ardından aile şirketi olan Enerji Petrol Gaz Gazetesi’nde gazeteciliğe adım attı. İlk zamanlarında muhabir olarak çalışmasının ardından köşe yazarlığı, Yazı İşleri Müdürlüğü ve Genel Yayın Yönetmenliği gibi alanlarda da çalıştı.

1997 senesinde merkezi İstanbul'a taşımanın ardından şirketin yönetiminin başına geçti. İstanbul Matbaacılık A.Ş. ve Enerji Fuarcılık A.Ş. şirketini kuran isim farklı alanlarda da çalışmalarına devam etti. 2011 senesinde RM İstanbul A.Ş. şirketini kurdu. 2012 senesinden beri Sarı Lacivert Derneği’nin Başkanlığını yürüten isim, Fenerbahçe 1907 Derneği üyesi, Fenerbahçe USA Derneği’nin de Onur Kurulu üyesi olarak devam etmektedir.





ALİ KOÇ'UN YÖNETİM LİSTESİ

Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya ve Selma Rodopman.