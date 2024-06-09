Ali Koç'un seçim zaferinden sonra Mourinho'dan dikkat çeken paylaşım

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, bugün yapılan başkanlık seçimi sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kenetlenme çağrısında bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün yapılan seçimli genel kurulda geçerli 26 bin 947 oyun 16 bin 464'ünü alarak görev süresini 3 sene daha uzattı

Aziz Yıldırım'a karşı galip gelen Koç, üçüncü defa başkanlık koltuğuna oturdu.

MOURINHO: HAYDİ FENERBAHÇE

Tarihi seçim sonrası sosyal medyadan paylaşım yapan Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho da taraftarlara çağrıda bulundu.

Portekizli hoca, imza töreninden bir anı paylaşarak "Özel bir kulüp. Haydi Fenerbahçe" ifadelerine yer verdi.