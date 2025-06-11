Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatı kamuoyunu da sarstı. Kendi evinin bahçesindeki havuz sistemini kontrol ederken elektrik akımına kapılan Zeyrek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölümünün ardından kamuoyunun dikkatini çeken bir diğer konu ise gazeteci Deniz Zeyrek ile arasında bir akrabalık olup olmadığı oldu. Ferdi Zeyrek'in kardeşi var mı, Deniz Zeyrek Ferdi Zeyrek'in kardeşi mi, akrabası mı merak ediliyor.

FERDİ ZEYREK'İN KARDEŞİ VAR MI?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybetmesinin ardından kamuoyunda, ailesine ve yakın çevresine dair birçok detay merak konusu oldu. Merak edilen soruların başında ise “Ferdi Zeyrek’in kardeşi var mı?” geliyor.

Ferdi Zeyrek’in kardeşi olup olmadığına dair bugüne kadar kamuoyuna yansımış ve doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Ailesine ilişkin bilinenler arasında yalnızca annesi, babası, eşi ve çocukları yer alıyor.

DENİZ ZEYREK FERDİ ZEYREK'İN KARDEŞİ Mİ, AKRABASI MI?

Ferdi Zeyrek’in vefatının ardından sosyal medyada sıkça gündeme gelen bir diğer konu ise gazeteci Deniz Zeyrek ile arasında herhangi bir akrabalık bağı olup olmadığı oldu.

İki ismin soyadının aynı olması nedeniyle birçok kişi benzerliğin akrabalıktan kaynaklanıp kaynaklanmadığını sorguladı. Fakat Ferdi Zeyrek ile Deniz Zeyrek’in kardeş olmadığı gibi herhangi bir akrabalık ilişkileri de bulunmuyor. Ferdi Zeyrek ve Deniz Zeyrek yalnızca soyadı benzerliğine sahip.

İlgili Haber Ferdi Zeyrek cenaze törenine kimler katıldı? Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek son yolculuğuna uğurlandı

FERDİ ZEYREK NEDEN ÖLDÜ?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran 2025 gecesi trajik bir kaza sonucu ağır yaralandı. Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Keçiliköy Mahallesi’nde bulunan evinin yer aldığı sitede, havuz motorunu kontrol etmek üzere makine dairesine inen Zeyrek, burada elektrik akımına kapıldı.

Olayın hemen ardından sağlık ekipleri müdahale etti ve yaklaşık 70 dakika süren kalp masajı sonucunda Zeyrek’in kalbi yeniden çalıştırıldı. Ancak üç gün boyunca hastanede sürdürülen yoğun bakım süreci sonuç vermedi.

Ferdi Zeyrek 9 Haziran 2025 tarihinde saat 17.05’te hayatını kaybetti. Ölüm nedeni ise "kardiyak arrest" olarak açıklandı. Zeyrek’in ölümünün ardından başlatılan adli soruşturma kapsamında olayın teknik boyutları ve ihmaller detaylı şekilde incelenmeye başlandı.

İlgili Haber Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişme

FERDİ ZEYREK KİMDİR?

Ferdi Zeyrek 1977 yılında Manisa’da dünyaya geldi. Babası Manisa Çarşı Eşraflarından olarak bilinen bir esnaftı. Annesi ise ev hanımıydı. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini doğup büyüdüğü şehirde tamamladı.

Üniversite eğitimini Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nde Mimarlık Bölümü’nde aldı. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra askerlik görevini yerine getirdi. Ardından Manisa’da kendi mimarlık şirketini kurarak mimari projeler ve iç tasarım alanında çalışmalar yürüttü.

Sivil toplum kuruluşlarında da aktif olarak görev alan Zeyrek, “Ulupark’ıma Dokunma” ve “Beyazfil Yıkılmasın” gibi kent odaklı platformlarda yöneticilik yaptı. Manisa Mimarlar Odası’nda yedi yıl boyunca önce yöneticilik, ardından başkanlık görevini üstlendi. Ayrıca Manisa Akademik Odalar Birliği'nde de yer aldı. 2012-2014 yılları arasında Manisaspor Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

Siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında devam eden Ferdi Zeyrek, 2024 yerel seçimlerinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 2003 yılında evlendiği eşi Nurcan Zeyrek ile üç kız çocuğu sahibi olan Zeyrek 9 Haziran 2025 tarihinde hayatını kaybetti.