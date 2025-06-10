Ferdi Zeyrek cenaze törenine kimler katıldı? Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek son yolculuğuna uğurlandı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Ferdi Zeyrek, Kurban Bayramı'nın ilk günü yaşadığı elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, bugün gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Acı olayın ardından düzenlenen cenaze törenine siyasilerden vatandaşlara, ailesinden dostlarına kadar çok sayıda kişi katıldı.

FERDİ ZEYREK CENAZE TÖRENİNE KİMLER KATILDI?

Kurban Bayramı’nın birinci günü evinde elektrik çarpması sonucu yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Ferdi Zeyrek için düzenlenen cenaze töreni, Türkiye’nin dört bir yanından gelen sevenlerini, siyasileri ve kamu yöneticilerini bir araya getirdi.

Törene ilk olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldı ve Zeyrek’in naaşını eşi Nurcan Zeyrek ile birlikte morgdan aldı. Özel cenaze arabasına kadar tabuta eşlik etti ve aracın ön koltuğuna oturarak Ferdi Zeyrek'i uğurladı.

Cenazeye katılan isimler arasında Manisa Valisi Vahdettin Özkan da yer aldı. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cenazeye katılmak için resmi başvuruda bulunduğu, fakat Silivri’de tutuklu olması nedeniyle törene katılamadığı öğrenildi. Yerine eşi Dilek İmamoğlu ve İBB Başkanvekili Nuri Aslan törene iştirak etti.

Ferdi Zeyrek’in annesi Gülten Zeyrek, sağlık durumu nedeniyle sedyeyle cenazeye getirildi. Manisa halkı ise belediye binası önünde yoğun bir kalabalıkla toplanarak, başkanlarına son görevlerini yerine getirdi. Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen vatandaşlar da törende hazır bulundu.

Özgür Özel’in konuşmasında belirttiği gibi Kocaeli ve Konya gibi şehirlerden gelen katılımcılar Ferdi Zeyrek’i tanımasalar bile Zeyrek için dua etmek üzere Manisa’ya geldi.

FERDİ ZEYREK CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

10 Haziran Salı günü düzenlenen resmi cenaze programı sabah saatlerinde başladı. İlk olarak saat 11.00’de Manisa Büyükşehir Belediyesi binası önünde bir tören düzenlendi. Ardından Ferdi Zeyrek’in naaşı, öğle namazına müteakip Hatuniye Camii’ne getirildi.

Namaz sonrası ise kalabalık bir kortej eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na geçilerek cenaze namazı burada kılındı. Merhum başkanın naaşı, Şehzadeler ilçesindeki Çatal Mezarlığı’nda bulunan aile kabristanında toprağa verildi. Taziye ziyaretleri Fatih Sergi Salonu’nda kabul edildi.

FERDİ ZEYREK CENAZESİ HANGİ MEZARLIĞA DEFNEDİLDİ?

Törende yapılan resmi uğurlamaların ardından Ferdi Zeyrek’in naaşı, defnedilmek üzere Manisa’daki Çatal Mezarlığı’na götürüldü. Burada bulunan aile kabristanına defnedilen Zeyrek, ailesi, yakınları, partililer ve vatandaşların dualarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazenin ardından yapılan açıklamalarda, Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, üç çocukları için ayakta kalacağına söz verdiğini belirterek, “16 yaşından bu yana ellerimiz hiç ayrılmadı. Hep dik durmamı isterdi, ona söz verdim. Hem anne hem baba olacağım” ifadelerini kullandı.