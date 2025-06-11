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Ferdi Zeyrek elektrik çarpması nasıl oldu, nerede elektrik çarptı? Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatına ilişkin detaylar gündemde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ferdi Zeyrek elektrik çarpması nasıl oldu, nerede elektrik çarptı? Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek&#039;in vefatına ilişkin detaylar gündemde
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybetmesi Türkiye’nin gündeminde derin bir yankı uyandırdı. 6 Haziran’da evindeki havuz motorunu kontrol ettiği sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Zeyrek, 3 gün süren yoğun bakım sürecinin ardından 9 Haziran’da hayatını kaybetti. Ferdi Zeyrek elektrik çarpması nasıl oldu, nerede elektrik çarptı soruları ise kamuoyunun gündeminde merkeze yerleşti.

FERDİ ZEYREK ELEKTRİK ÇARPMASI NASIL OLDU?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek 6 Haziran’da evinin bahçesinde bulunan yüzme havuzunun motor sisteminde meydana gelen bir arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapıldı.

Edinilen bilgilere göre havuz motorundaki sistemin yer aldığı alanda ciddi teknik aksaklıklar ve güvenlik açıkları bulunuyordu. Olay yerinde yapılan ilk teknik incelemelerde elektrik tesisatının paslandığı, havuz motorunda kaçak akım olduğu ve elektrik odasında ciddi tasarım hatalarının yer aldığı tespit edildi.

Zeyrek’in bu sırada oluşan yüksek akımla birlikte yere yığıldığı ve olay yerine ilk ulaşan ekipler tarafından hayati tehlikesi nedeniyle acilen hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Elektrik sistemine ilişkin detaylı bilirkişi raporunun, önümüzdeki haftalarda Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulması bekleniyor.

Ferdi Zeyrek elektrik çarpması nasıl oldu, nerede elektrik çarptı? Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatına ilişkin detaylar gündemde - 1. Resim

FERDİ ZEYREK NEREDE ELEKTRİK ÇARPTI?

Olay Ferdi Zeyrek’in Manisa’daki evinde yaşandı. Zeyrek evinin bahçesinde bulunan yüzme havuzuna ait motorun bulunduğu bölümde meydana gelen aksaklığı kontrol etmeye çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı.

Yapılan teknik değerlendirmede motor sistemine ait elektrik tesisatının güvenli mesafede kurulmadığı, havuzla elektrik kablolarının birbirine çok yakın yerleştirildiği belirlendi.

Bu durum yaşanan kazada ihmal ihtimalini güçlendirdi. Elektrik mühendisleri tarafından yapılan ön değerlendirme sonucunda kaçak akımın sistemsel bir hata ya da denetimsizlik sonucu oluşmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Ferdi Zeyrek elektrik çarpması nasıl oldu, nerede elektrik çarptı? Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatına ilişkin detaylar gündemde - 2. Resim

FERDİ ZEYREK ÖLDÜ MÜ?

Ferdi Zeyrek yaşadığı elektrik çarpması sonucu ağır yaralı olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda üç gün süren hayat mücadelesinin ardından 9 Haziran günü saat 17.05’te hayatını kaybetti.

Vefat haberini hastane başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu duyurdu. Topçu, Zeyrek’in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını ve ölüm sebebinin “kardiyak arrest” olduğunu açıkladı. Başkan Zeyrek’in ölümünün ardından başlatılan soruşturmada şu ana kadar 2 kişi gözaltına alındı, 20’den fazla kişinin de ifadesine başvuruldu.

Kazaya ilişkin teknik raporlar ve aile bireylerinin ifadeleriyle olayın tam olarak aydınlatılması hedefleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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