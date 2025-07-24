Ferhat Akbaş kimdir, kaç yaşında, evli mi? Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı antrenörü oldu

Türk voleybolunun başarılı isimlerinden Ferhat Akbaş, Şubat 2025 itibarıyla Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı’nın başantrenörlük görevine getirildi. Kariyeri boyunca hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada önemli başarılara imza atan Akbaş, Japonya Milli Takımı’nın başına geçen ilk yabancı başantrenör olarak tarihe geçti.

Ferhat Akbaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu görevi üstlenmekten büyük onur duyduğunu ve hedeflerinin 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları’nda madalya kazanmak olduğunu belirtti. Peki, Ferhat Akbaş kimdir, kaç yaşında, evli mi?

FERHAT AKBAŞ KİMDİR?

Hem kulüp düzeyinde hem de milli takımlarda edindiği tecrübelerle adını uluslararası arenada duyurmayı başaran Ferhat Akbaş kariyerinde pek çok önemli başarıya imza atmıştır.

Teknik direktörlük kariyerine 2004 yılında başlayan Akbaş Galatasaray ve Türk Telekom gibi kulüplerde istatistik antrenörü olarak çalıştıktan sonra yurtdışı deneyimine yönelmiş, Çin’in Evergrande Hengda takımında yardımcı antrenörlük görevini üstlenmiştir.

Sonraki süreçte VakıfBank, CSM Bükreş ve Chemik Police gibi takımlarda görev alan Ferhat Akbaş'ın başarıları Eczacıbaşı Dynavit ile Avrupa ve dünya şampiyonluklarına uzanmıştır. 2025 yılı itibarıyla Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğüne getirilerek ülkenin tarihindeki ilk yabancı başantrenör unvanını almıştır.

FERHAT AKBAŞ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

15 Nisan 1986 tarihinde dünyaya gelen Ferhat Akbaş 39 yaşındadır. Türkiye’de başladığı yolculuğu Çin, Polonya, Romanya ve Japonya gibi ülkelerde sürdürerek global ölçekte adını duyurmuştur.

FERHAT AKBAŞ EVLİ Mİ?

Ferhat Akbaş voleybolcu Ayşe Melis Gürkaynak ile evlidir. Spor camiasının tanınan çiftlerinden biri olan Akbaş ve Gürkaynak’ın bir erkek çocuğu olduğu biliniyor.

FERHAT AKBAŞ BOYU KAÇ?

Başarılı voleybol antrenörü Ferhat Akbaş 1.96 metre boyunda. Japonya Kadın Milli Takımı’nın başında olan Ferhat Akbaş, hem teknik bilgisi hem de liderliği ile dikkat çeken isimlerden.