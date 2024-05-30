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Filenin Sultanları ikinci maçını 03.30'da Sırbistan ile yarın oynayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Filenin Sultanları ikinci maçını 03.30&#039;da Sırbistan ile yarın oynayacak
Voleybol, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milletler Ligi'nde heyecan devam ederken ilk etap tamamlandı ve ABD'de ikinci etap karşılaşmaları başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımımız ilk maçını Almanya ile yaparken 3-1 mağlup etti. Yakından takip edenler ise bugün voleybol maçı var mı, Türkiye'nin maçı ne zaman aramasını yapıyor. İşte karşılaşma fikstürü 2024!

2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde serüven devam ederken 1. etap karşılaşmaları Antalya'da tamamlandı. Merak edilenler arasında ise bugün maç var mı, kiminle oldu. Filenin Sultanları'nın VNL karşılaşma takvimi haberimizde yer alıyor.

Milletler Ligi'nde ikinci etap ABD'de başladı. Milli Takımımız ilk maçını Almanya ile yaparken ikinci karşılaşmasını Sırbistan ile 03.30'da yapacak.

Cumartesi günü ise 21.00'da Güney Kore ile mücadele ettikten sonra son karşılaşmasını pazar günü ABD ile 23.00'te gerçekleştirecek.

VNL MAÇ TAKVİMİ 2024

29 Mayıs

Türkiye - Almanya | 22.30 

31 Mayıs

Türkiye - Sırbistan | 03.30

1 Haziran

Güney Kore-Türkiye | 21.00

2 Haziran

ABD-Türkiye | 23.00

Filenin Sultanları ikinci maçını 03.30'da Sırbistan ile yarın oynayacak - 1. Resim

Takımımızın kadrosu ise şöyle açıklandı:

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç Altıntaş.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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