Filenin Sultanları ikinci maçını 03.30'da Sırbistan ile yarın oynayacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 30 Mayıs 2024 16:05 - Güncelleme: 30 Mayıs 2024 16:14 - Güncelleme:

Voleybol, Haber

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Milletler Ligi'nde heyecan devam ederken ilk etap tamamlandı ve ABD'de ikinci etap karşılaşmaları başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımımız ilk maçını Almanya ile yaparken 3-1 mağlup etti. Yakından takip edenler ise bugün voleybol maçı var mı, Türkiye'nin maçı ne zaman aramasını yapıyor. İşte karşılaşma fikstürü 2024!