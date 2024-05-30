Filenin Sultanları ikinci maçını 03.30'da Sırbistan ile yarın oynayacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Milletler Ligi'nde heyecan devam ederken ilk etap tamamlandı ve ABD'de ikinci etap karşılaşmaları başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımımız ilk maçını Almanya ile yaparken 3-1 mağlup etti. Yakından takip edenler ise bugün voleybol maçı var mı, Türkiye'nin maçı ne zaman aramasını yapıyor. İşte karşılaşma fikstürü 2024!
2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde serüven devam ederken 1. etap karşılaşmaları Antalya'da tamamlandı. Merak edilenler arasında ise bugün maç var mı, kiminle oldu. Filenin Sultanları'nın VNL karşılaşma takvimi haberimizde yer alıyor.
Milletler Ligi'nde ikinci etap ABD'de başladı. Milli Takımımız ilk maçını Almanya ile yaparken ikinci karşılaşmasını Sırbistan ile 03.30'da yapacak.
Cumartesi günü ise 21.00'da Güney Kore ile mücadele ettikten sonra son karşılaşmasını pazar günü ABD ile 23.00'te gerçekleştirecek.
VNL MAÇ TAKVİMİ 2024
29 Mayıs
Türkiye - Almanya | 22.30
31 Mayıs
Türkiye - Sırbistan | 03.30
1 Haziran
Güney Kore-Türkiye | 21.00
2 Haziran
ABD-Türkiye | 23.00
Takımımızın kadrosu ise şöyle açıklandı:
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç Altıntaş.
Kaynak: Türkiye Gazetesi