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Final four ne zaman, saat kaçta? Final four nerede oynanacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Final four ne zaman, saat kaçta? Final four nerede oynanacak?
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EuroLeague'de Final-Four eşleşmelerinde detaylar netleşti. Abu Dabi'nin ağırlayacağı karşılaşmalar Etihad Arena'da gerçekleşecek. Beş maç üzerinden oynanan play-off eşleşmesinde Anadolu Efes'i 3-2'yle geçen Panathinaikos Aktor, temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

THY EuroLeague final four maçları ile devam ediyor. Fenerbahçe Beko, beş maç üzerinden oynanan çeyrek final maçlarından hemen sonra yarı finale yükseldi.

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague Final Four ilk maçındaki rakibi Panathinaikos Aktor oldu. Turkish Airlines EuroLeague Final-Four organizasyonu Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'dedir. Peki, "EuroLeague final four ne zaman, saat kaçta?" İşte THY Avrupa Ligi eşleşmeleri...

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THY EUROLEAGUE FİNAL FOUR NE ZAMAN?

EuroLeague'de Final-Four maçları 23 Mayıs Cuma yani bugün oynanacak.THY Avrupa Ligi final maçı ise 25 Mayıs Pazar günüdür.

Final four ne zaman, saat kaçta? Final four nerede oynanacak? - 2. Resim

FENERBAHÇE BEKO-PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN?

THY EuroLeague Final-Four'daki Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı 23 Mayıs 2025 Cuma günü saat 18.00'de oynanacak.

Diğer yandan Olympiakos- Monaco mücadelesi Fenerbahçe Beko- Panathinakos maçının ardından 21.00'de gerçekleşecek.

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FİNAL FOUR MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi’de gerçekleştirilecek maç Etihad Arena ev sahipliği yapacak.

Final-Four maçları S Sport'tan canlı yayınlanacak.  

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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