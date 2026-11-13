Fransa-Türkiye maçı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynanacak son hafta karşılaşmaları öncesinde gündeme geldi. A Milli Futbol Takımı, Belçika karşısında aldığı mağlubiyetin ardından grup aşamasındaki son mücadelesine hazırlanıyor. Sergen Yalçın yönetimindeki millilerin deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgileri araştırılıyor.

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşamasını Fransa deplasmanında tamamlayacak. İzmir'de Belçika'yı konuk eden ay yıldızlı ekip, Arda Güler'in golüyle öne geçtiği mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. Gruptaki beşinci maçından da puan çıkaramayan Türkiye, son karşılaşmasında ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak. Fransa ile oynanacak mücadelenin yayın programı ve karşılaşmanın gerçekleştirileceği stat belli oldu.

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa-Türkiye maçı, 15 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un altıncı ve son hafta karşılaşması, Fransa'nın Bordeaux kentindeki Stade Matmut Atlantique Stadyumu'nda oynanacak. A Milli Futbol Takımı, 12 Kasım Perşembe günü İzmir'de oynadığı Belçika maçının ardından Fransa deplasmanı için hazırlıklarını sürdürüyor. Vincenzo Montella'nın ardından teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın, milli takımın başında ikinci karşılaşmasına çıkacak.

Fransa-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa-Türkiye maçı, 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Türkiye, grup aşamasındaki ilk beş maçında galibiyet veya beraberlik elde edemedi. Son haftaya puansız giren milliler, Fransa karşısında mağlubiyet serisini sonlandırmak istiyor.

Fransa-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Kaleci: Berke Özer, Ersin Destanoğlu, Serhat Öztaşdelen, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Zeki Çelik

Orta saha: Arda Güler, Can Uzun, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Aral Şimşir, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Enes Ünal, İlhan Fakılı, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

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