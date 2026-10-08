Fransa'da hükümet düştü mü? Öğrenci eylemleri ile gündeme geldi!

Fransa'da 17 Eylül'de başlayan öğrenci protestoları ülke genelinde büyürken, sosyal medyada yayılan “Fransa'da hükümet düştü” iddiası gündeme geldi. Öğrenci eylemleri ise eğitim koşulları, öğretmen eksikliği ve okul binalarındaki sorunlar nedeniyle sürüyor. Peki, Fransa'da hükümet düştü mü? İşte gerçekler...

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Fransa'da haftalardır devam eden lise ve üniversite öğrencilerinin eylemleri ülkenin gündemindeki yerini koruyor. Başkent Paris başta olmak üzere çok sayıda kentte düzenlenen gösterilerde öğrenciler, eğitim sistemindeki sorunların giderilmesini ve okullara daha fazla kaynak ayrılmasını talep ediyor. Protestoların bazı noktalarda polisle göstericiler arasında çatışmaya dönüşmesi ise ülkedeki siyasi tartışmaları daha da artırdı. Peki, Fransa'da hükümet düştü mü?

Fransada hükümet düştü mü? Öğrenci eylemleri ile gündeme geldi!

FRANSA'DA HÜKÜMET DÜŞTÜ MÜ?

Fransa'da protestoların ardından hükümetin düştüğü yönündeki iddia gerçeği yansıtmıyor. 7 Ekim 2026 itibarıyla Başbakan Sebastien Lecornu görevini sürdürürken hükümet çalışmalarına devam ediyor.

17 Eylül'de eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlayan lise eylemleri ülke genelinde birçok kente yayıldı. Eylemlere lise öğrencilerinin yanı sıra üniversite öğrencileri de katılırken, gösterilere yönelik polis müdahaleleri devam etti. Sosyal medyada hükümetin düştüğü yönündeki iddia yaklaşık 2,7 milyon görüntülenmeye ulaşırken, paylaşımda herhangi bir resmi açıklama, belge veya güvenilir kaynak gösterilmedi.

Fransada hükümet düştü mü? Öğrenci eylemleri ile gündeme geldi!

Lecornu, 6 Ekim'de Ulusal Meclis'teki soru oturumunda protestolara ilişkin açıklamalarda bulunarak öğrencilerin demokratik haklarını kullandığını belirtti. Başbakan ayrıca protestolar nedeniyle hafta sonuna kadar liselerde eğitime ara verildiğini açıkladı.

Fransada hükümet düştü mü? Öğrenci eylemleri ile gündeme geldi!

Fransa'da hükümet en son 8 Eylül 2025'te, François Bayrou liderliğindeki azınlık hükümetinin güven oylamasında yeterli desteği alamamasıyla düşmüştü. Dolayısıyla 7 Ekim 2026 itibarıyla Fransa'da hükümetin düştüğü iddiası tamamen yanlış.

Fransada hükümet düştü mü? Öğrenci eylemleri ile gündeme geldi!

FRANSA'DA ÖĞRENCİ EYLEMLERİ NEDEN BAŞLADI?

Fransa'daki öğrenci eylemleri daha iyi eğitim koşulları talebiyle 17 Eylül'de başladı. Eğitim sistemindeki sorunlar, personel eksikliği ve öğrencilerin eğitim şartlarının iyileştirilmesi yönündeki talepleri protestoların fitilini ateşledi.

İlk olarak liselerde başlayan gösteriler daha sonra ülkenin farklı kentlerine yayıldı. Paris'in yanı sıra Strazburg, Saint-Nazaire, Montreuil ve Aix-en-Provence gibi kentlerde öğrenciler eylemler düzenledi. Lise öğrencilerine üniversite öğrencileri de destek verdi ve Sciences Po Paris ile Inalco öğrencileri de gösterilere katıldı.

Fransada hükümet düştü mü? Öğrenci eylemleri ile gündeme geldi!

Protestoların bazı noktalarında okul girişleri barikatlarla kapatılırken, bazı eylemlerde güvenlik güçleriyle göstericiler arasında gerilim yaşandı. Eylemler sırasında çok sayıda kişi gözaltına alındı ve öğrenciler, eğitim personeli ile güvenlik görevlileri arasında yaralananlar oldu. Fransa'daki eğitim sendikaları da öğrencilere destek vererek eylemlerin yoğunlaştırılması ve öğretmenlerin greve katılması çağrısında bulundu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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