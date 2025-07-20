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Galatasaray - Admira Wacker maç kadrosu belli oldu mu? Canlı yayın bilgileri netleşti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray - Admira Wacker maç kadrosu belli oldu mu? Canlı yayın bilgileri netleşti
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Avusturya’da sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, kamp dönemi kapsamında bugün Avusturya 2. Lig temsilcisi Admira Wacker ile önemli bir hazırlık maçına çıkacak. Galatasaray - Admira Wacker maç kadrosu belli oldu mu, Galatasaray - Admira Wacker maçı hangi kanalda, ne zaman araştırılmaya başlandı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşecek karşılaşma öncesinde Galatasaray’ın maç kadrosu merakla takip ediliyor. Kadroda tecrübeli isimlerin yanı sıra genç futbolculara da şans verilirken, takımın sezon öncesi performansı merakla bekleniyor. Galatasaray - Admira Wacker maç kadrosu belli oldu mu, Galatasaray - Admira Wacker maçı hangi kanalda, ne zaman?

Galatasaray - Admira Wacker maç kadrosu belli oldu mu? Canlı yayın bilgileri netleşti - 1. Resim

GALATASARAY - ADMİRA WACKER MAÇ KADROSU BELLİ OLDU MU?

Galatasaray’ın Avusturya kampı kapsamında bugün oynayacağı Admira Wacker maçı öncesinde takımın maç kadrosu muhtemel ilk 11'leri netleşmeye başladı. Teknik direktör Okan Buruk’un planları doğrultusunda, deneyimli futbolcularla birlikte genç yeteneklere de şans verilmesi bekleniyor. 

Galatasaray-Admira Wacker maç kadrosu muhtemel ilk 11: Jankat, Ali Turap, Cuesta, Nelsson, Kazımcan, Zaniolo, Torreira, Berkan, Köhn, Yusuf, Çağrı

Galatasaray - Admira Wacker maç kadrosu belli oldu mu? Canlı yayın bilgileri netleşti - 2. Resim

GALATASARAY - ADMİRA WACKER MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Galatasaray ile Avusturya 2. Lig ekiplerinden Admira Wacker arasındaki hazırlık maçı bu akşam 20.30’da başlayacak. Linz'deki Raiffeisen Arena’da gerçekleşecek Galatasaray - Admira Wacker maçı futbolseverler tarafından S Sport Plus kanalından canlı olarak takip edilebilecek.

Galatasaray - Admira Wacker maç kadrosu belli oldu mu? Canlı yayın bilgileri netleşti - 3. Resim

GALATASARAY KAMP KADROSU

Abdülkerim Bardakcı, Ada Yüzgeç, Ahmed Kutucu, Álvaro Morata, Arda Ünyay, Barış Alper Yılmaz, Batuhan Şen, Berat Luş, Berkan Kutlu, Carlos Cuesta, Çağrı Balta, Davinson Sánchez, Derrick Köhn, Efe Akman, Elias Jelert, Enes Büyük, Eren Elmalı, Eyüp Aydın, Furkan Koçak, Gabriel Sara, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Jankat Yılmaz, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Mario Lemina, Mauro Icardi, Metehan Baltacı, Nicolò Zaniolo, Przemysław Frankowski, Roland Sallai, Victor Nelsson, Yunus Akgün, Yusuf Demir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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