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Galatasaray - Anadolu Efes maçı kaç kaç bitti ve kim kazandı? Maç özeti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray - Anadolu Efes maçı kaç kaç bitti ve kim kazandı? Maç özeti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında Galatasaray, Anadolu Efes'i konuk etti. . Galatasaray ligde 43 puanla 8. sırada bulunurken, Anadolu Efes ise 49 puanla 3. sıradadır. Peki, Galatasaray - Anadolu Efes maçı kaç kaç bitti? sorusu merak edilmeye başlandı.

Galatasaray, Anadolu Efes ile mücadele etti. Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılan karşılaşmada binlerce basketbol sever takımlarını desteklemek için tribünlerdeydi.

Kıran kıran geçen mücadeleyi televizyondan takip etmek isteyen taraftarlar ise "Galatasaray - Anadolu Efes basket maçı kaç kaç bitti" sorusuna cevap aramaya başladı. İşte, mücadelenin ayrıntıları...

Galatasaray - Anadolu Efes maçı kaç kaç bitti ve kim kazandı? Maç özeti - 1. Resim

GALATASARAY - ANADOLU EFES MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan Galatasaray - Anadolu Efes maçı  53-87 skola sona erdi ve maçı Anadolu Efes kazandı.

Galatasaray - Anadolu Efes maçı kaç kaç bitti ve kim kazandı? Maç özeti - 2. Resim

GALATASARAY - ANADOLU EFES MAÇ ÖZETİ

Galatasaray, Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında Anadolu Efes ile karşılaştı. Mücadelenin ilk çeyreğini 21-19'luk skorla üstün tamamlayan lacivert-beyazlı ekip soyunma odasına da 45-32'lik skorla önde girdi.

Galatasaray'ı üçüncü çeyrekte 69-42'lik skorla öne geçen Anadolu Efes, müsabakayı 87-53'lük skorla kazandı.

Bu sonuçla beraber Galatasaray yenilgiyle tamamladığı normal sezonu 7. sırada bitirdi ve adını play-in etabına yazdırmayı başardı.

1. Çeyrek: G.Saray 19-21 A. Efes

Devre arası: G.Saray 32-45 A. Efes

3. Çeyrek: G.Saray 42-69 A. Efes

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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