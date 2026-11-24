UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Galatasaray, Avrupa arenasındaki kritik mücadelede İngiltere temsilcisi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverler ''Galatasaray-Aston Villa maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir?'' sorusunun cevabını araştırıyor.

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Bu sezon Lille ve Stuttgart karşılaşmalarını kazanarak iki maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, Aston Villa'yı da mağlup etmesi durumunda serisini üç maça çıkaracak. Böylece kulüp tarihindeki Şampiyonlar Ligi üst üste galibiyet rekorunu egale etmiş olacak. Peki, Galatasaray-Aston Villa maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir?

Galatasaray-Aston Villa maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? Şampiyonlar Ligi heyecanı başladı!

GALATASARAY-ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta mücadelesi olan Galatasaray-Aston Villa maçı TRT 1 ve tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, karşılaşmayı TRT 1 üzerinden televizyonlarından takip edebilecek. Maçı dijital ortamda izlemek isteyenler ise tabii platformunu kullanabilecek. Galatasaray-Aston Villa maçı şifresiz izlenebilecek.

Galatasaray-Aston Villa maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? Şampiyonlar Ligi heyecanı başladı!

GALATASARAY-ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Galatasaray-Aston Villa maçı 24 Kasım 2026 Salı günü gerçekleştirilecek. İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak mücadele bu akşam saat 20.45'te başlayacak.

Galatasaray-Aston Villa maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? Şampiyonlar Ligi heyecanı başladı!

GALATASARAY-ASTON VİLLA MUHTEMEL İLK 11 MAÇ KADROSU

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Eren, Yunus, Batrakov, Barış

Aston Villa: Suzuki, Wan-Bissaka, Harwood, Torres, Maatsen, Kamara, Goretzka, McGinn, Alysson, Manzambi, Jackson

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