Galatasaray hatıra parası nereden, nasıl alınır, fiyatı ne kadar? Darphane Galatasaray'ın 25. şampiyonluğuna özel hatıra parası basıyor

Galatasaray 2024-2025 sezonunda Süper Lig şampiyonluğunu ilan ederek hem 25. kez mutlu sona ulaştı hem de formasına 5. yıldızı ekledi. Tarihi başarıya özel olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından hatıra parası üretildi. Galatasaray hatıra parası nereden, nasıl alınır merak ediliyor.

Darphane Dairesi Başkanı Şenol Yıldız’ın açıklamasına göre, paranın yüksek koleksiyon değerine ulaşması için hem madeni hem de estetik yönleri titizlikle ele alındı. Gümüş okside kullanılan hatıra paralar, sadece 5 bin adet basılarak özel kutusunda ve sertifikalı şekilde satışa sunulacak. Galatasaray hatıra parası nereden, nasıl alınır, Darphane Galatasaray hatıra parası fiyatı ne kadar?

GALATASARAY HATIRA PARASI NEREDEN, NASIL ALINIR?

Galatasaray’ın Süper Lig’deki 25. şampiyonluğu için özel olarak hazırlanan hatıra parası, Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından satışa sunuldu.

Koleksiyon değeri taşıyan bu özel para, Darphane’nin resmi çevrimiçi alışveriş platformu olan emagaza.darphane.gov.tr/galatasaray adresi üzerinden satın alınabiliyor. Online satışın yanı sıra, İstanbul Beşiktaş’ta yer alan Darphane Mağazası’ndan da sınırlı sayıda fiziki satış gerçekleştirilecek.

Hatıra parayı satın almak isteyenlerin sisteme kayıtlı bir kullanıcı olarak giriş yapmaları gerekiyor. Site üzerinden ilgili ürün sayfasına ulaşıldıktan sonra, ödeme işlemleri tamamlanarak sipariş oluşturulabiliyor.

Paraya dair teknik bilgiler ve sertifika bilgileri ürün açıklamasında yer alıyor. Ürünün sınırlı sayıda olması nedeniyle, ilk etapta yaklaşık 2 bin adet satışa sunuldu ve bu sayı zamanla 5 bine tamamlanacak.

GALATASARAY HATIRA PARASI FİYATI NE KADAR?

Darphane tarafından bastırılan Galatasaray hatıra parasının satış fiyatı 2.250 TL olarak belirlendi. Para, 925 ayar gümüşten üretildi ve gümüş okside olarak tasarlandı.

Ağırlığı 31,10 gram olan hatıra paranın çapı ise 38,61 milimetre. Hem tasarımı hem de kullanılan değerli madeni ile yüksek koleksiyon değerine sahip olan Galatasaray hatıra parası özel olarak hazırlanan sertifikasıyla birlikte teslim edilecek.

DARPHANE GALATASARAY HATIRA PARASI SATIŞA ÇIKTI MI?

Galatasaray’ın 25. şampiyonluğu anısına basılan hatıra parası satışa çıktı. Darphane, normal şartlarda birkaç ay sürebilecek tasarım ve üretim sürecini yaklaşık 15 gün gibi kısa bir sürede tamamlayarak parayı piyasaya sundu.

Sanatçı Birsen Kendirci tarafından tasarlanan Galatasaray hatıra parası kükreyen bir aslan figürü ve Galatasaray’ın 5 yıldızlı logosu ile dikkat çekiyor. Paranın bir yüzünde 25. şampiyonluk vurgusu yapılırken, diğer yüzünde ise Galatasaray logosu yer alıyor.

Darphane Dairesi Başkanı Şenol Yıldız tarafından yapılan açıklamada, ilk etapta satışa çıkan paraların yüzde 30’unun online mağaza üzerinden, kalan kısmının ise fiziki mağaza aracılığıyla satışa sunulacağı belirtildi.

Toplamda 5 bin adet üretilecek olan Galatasaray hatıra parası iki yıl içinde kademeli olarak koleksiyonerlerle buluşturulacak.