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Haberler

Galatasaray Stuttgart maçı ne zaman? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi mücadelesi sürüyor

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Galatasaray Stuttgart maçı ne zaman? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi mücadelesi sürüyor
Başlık ResmiGalatasaray Stuttgart maçı ne zaman

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, lig aşamasındaki dördüncü maçında Almanya'nın Stuttgart ekibiyle karşı karşıya gelecek. Avrupa arenasında puan mücadelesini sürdüren sarı-kırmızılılar, sahasında oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak sıralamada yükselmeyi amaçlıyor.

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Betül Tokkan
BETÜL TOKKAN

Galatasaray, lig aşamasındaki ilk üç karşılaşmasının ardından 3 puanla sıralamada 23. basamakta bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, ilk iki maçından puan çıkaramazken üçüncü karşılaşmasında deplasmanda Lille'i 4-2 mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti. İlk maçında Sporting Lizbon karşısında mağlubiyet yaşayan Galatasaray, ardından Barcelona'ya 4-1 yenildi. Lille karşısında aldığı 4-2'lik galibiyetle puan hanesini açan temsilcimiz, Stuttgart karşılaşmasında da kazanarak üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. Peki, Galatasaray Stuttgart maçı ne zaman?

Galatasaray Stuttgart maçı ne zaman? Galatasarayın Şampiyonlar Ligi mücadelesi sürüyor
Başlık ResmiGalatasaray Stuttgart maçı ne zaman? Galatasarayın Şampiyonlar Ligi mücadelesi sürüyor

GALATASARAY STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Stuttgart arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, 3 Kasım 2026 Salı günü oynanacak. Lig aşamasının dördüncü haftasında yapılacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.

Galatasaray Stuttgart maçı ne zaman? Galatasarayın Şampiyonlar Ligi mücadelesi sürüyor
Başlık ResmiGalatasaray Stuttgart maçı ne zaman? Galatasarayın Şampiyonlar Ligi mücadelesi sürüyor

GALATASARAY STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray Stuttgart Şampiyonlar Ligi karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, mücadeleyi 3 Kasım Salı günü saat 20.45'ten itibaren televizyon üzerinden takip edebilecek.

Galatasaray Stuttgart maçı ne zaman? Galatasarayın Şampiyonlar Ligi mücadelesi sürüyor
Başlık ResmiGalatasaray Stuttgart maçı ne zaman? Galatasarayın Şampiyonlar Ligi mücadelesi sürüyor

GALATASARAY STUTTGART MAÇI NEREDE, HANGİ STATTA OYNANACAK?

Galatasaray ile Stuttgart arasındaki mücadele, İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak.

Galatasaray Stuttgart maçı ne zaman? Galatasarayın Şampiyonlar Ligi mücadelesi sürüyor
Başlık ResmiGalatasaray Stuttgart maçı ne zaman? Galatasarayın Şampiyonlar Ligi mücadelesi sürüyor

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ KALAN MAÇLARI

3 Kasım | Galatasaray - Stuttgart 20.45

24 Kasım | Galatasaray - Aston Villa 20.45

8 Aralık | AEK - Galatasaray 23.00

19 Ocak | Galatasaray - Feyenoord 20.45

27 Ocak | PSG - Galatasaray 23.00

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