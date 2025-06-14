GASKİ su kesintisi programını duyurdu! Gaziantep'te sular ne zaman gelecek?

GASKİ, 14 Haziran 2025 Cumartesi günü su kesintisiyle ilgili açıklama yapıp yapmadığı merak konusu oldu. Su kesintisinden etkilenen vatandaşlar, GASKİ tarafından yapılan açıklamaları yakından takip etmeye başladı. Gaziantep’te sular ne zaman gelecek? İşte cevabı...

Gaziantep'te son zamanlarda yaşanan su kesintileri vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) tarafından yapılacak resmi açıklamaları ve su kesintisi programını araştırmaya başladı.

14 HAZİRAN 2025 GAZİANTEP'TE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

GASKİ'nin son duyurularına bakıldığında, 12, 13, 30 Nisan gibi tarihli planlı kesintiler yer alıyor. Ancak 14 Haziran’a dair güncel bir duyuru yayınlanmadı.

Bu nedenle vatandaşlar, GASKİ yetkililerine ulaşmaya başladı. GASKİ, anlık meydana gelen su kesintilerine ilişkin ise herhangi bie açıklamada yapılmadı.

GASKİ’den konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Vatandaşların daha doğru bilgi almaları için resmi kaynakları takip etmeleri önemlidir.

GAZİANTEP'DE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK BÖLGELER

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) şehirde yaşanacak kesintiler hakkında vatandaşları bilgilendirmektedir.

Gaziantep’te su kesintisi yaşanacak bölgeleri ve ne zaman suların geleceğini aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.