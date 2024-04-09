Gaziantep bayram namazı Nizip'te 06.31 İslahiye'de 06.30'da kılınacak

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Nisan 2024 23:23 - Güncelleme: 9 Nisan 2024 23:24 - Güncelleme:

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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen namaz vakitleri içerisinde illerdeki saatler duyuruldu. Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı namaz vakitlerine göre Gaziantep ve ilçelerinde Ramazan Bayramı namazı hangi gün saat kaçta kılınacak? Bayram namazı sabah saat kaçta? Gaziantep Nizip ve İslahiye'de 10 Nisan 2024 bayram namazı saati 2024...