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Gaziantep bayram namazı Nizip'te 06.31 İslahiye'de 06.30'da kılınacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gaziantep bayram namazı Nizip&#039;te 06.31 İslahiye&#039;de 06.30&#039;da kılınacak

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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen namaz vakitleri içerisinde illerdeki saatler duyuruldu. Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı namaz vakitlerine göre Gaziantep ve ilçelerinde Ramazan Bayramı namazı hangi gün saat kaçta kılınacak? Bayram namazı sabah saat kaçta? Gaziantep Nizip ve İslahiye'de 10 Nisan 2024 bayram namazı saati 2024...

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı Gaziantep'te bayram namazı saatini duyurdu. Ramazan ayı sona ererken, 10 Nisan 2024 Çarşamba günü Ramazan Bayramı başlıyor. Bayram öncesi milyonlarca vatandaş “Ramazan Bayramı namazı saat kaçta, ne zaman” sorusunun cevabını arıyor. Peki, Gaziantep'te bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Gaziantep Nizip ve İslahiye'de 10 Nisan 2024 bayram namazı saati 2024...

Gaziantep bayram namazı Nizip'te 06.31 İslahiye'de 06.30'da kılınacak - 1. Resim

GAZİANTEP NİZİP VE İSLAHİYE'DE BAYRAM NAMAZI SAATİ 2024

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Ramazan Bayramı’nın birinci günü 10 Nisan Çarşamba olacak. Ramazan Bayramı namazı kılmak isteyen vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçeye göre saat bilgisine ulaşmak istiyor. 

Gaziantep Ramazan Bayramı namazı ezan saatleri netleşti. İl ve ilçelerdeki bayram namazlarının saatleri belirlendi. Buna göre Gaziantep bayram namazı Nizip'te 06.31 İslahiye'de 06.30'da kılınacak.

Gaziantep bayram namazı Nizip'te 06.31 İslahiye'de 06.30'da kılınacak - 2. Resim

TÜRKİYE GAZETESİ BAYRAM NAMAZI SAATİ

Türkiye Gazetesi takvimine göre bayram namazı Adana ilinde 06.42 saatinde kılınacak.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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