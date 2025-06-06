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Gaziantep bayram namazı saat kaçta? İslahiye, Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli, Nizip, Araban, Yavuzeli, Karkamış, Nurdağı bayram namazı saatleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gaziantep bayram namazı saat kaçta? İslahiye, Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli, Nizip, Araban, Yavuzeli, Karkamış, Nurdağı bayram namazı saatleri
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

6 Haziran 2025 Cuma günü kılınacak bayram namazının saati, şehir genelinde merak konusu oldu. Gaziantep bayram namazı saat kaçta kılınacak, Gaziantep namaz vakitleri ve Kurban Bayramı namazına dair detaylar merakla araştırılıyor.

GAZİANTEP BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

2025 Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala Gaziantep’te bayram namazı saati merak konusu oldu. Bu yıl Kurban Bayramı namazı Gaziantep’te 06 Haziran 2025 Cuma günü saat 05.54’te kılınacak.

Bayram namazını eda etmek isteyen vatandaşlar sabah erken saatlerde camilerde saf tutarak ibadetlerini yerine getirecek. Gaziantepliler, bayram sabahı güneşin doğuşundan kısa bir süre sonra cemaatle birlikte iki rekatlık bayram namazını kılacak. Namaz öncesi ve sonrasında camilerde bayrama özel hutbeler okunacak ve dualar edilecek.

Gaziantep bayram namazı saat kaçta? İslahiye, Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli, Nizip, Araban, Yavuzeli, Karkamış, Nurdağı bayram namazı saatleri - 1. Resim

GAZİANTEP'İN İLÇELERİNDE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Gaziantep merkez ve ilçelerinde bayram namazı saati büyük oranda aynı olacak şekilde planlandı. Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli, Nizip, Araban, Yavuzeli, Karkamış, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde de bayram namazı saat 05.54 olarak belirlendi. 

Camilerde görevli imamlar tarafından yapılacak bilgilendirmeler eşliğinde namazın ardından hutbe okunacak. Bayram namazı öncesinde ise vatandaşlar erken saatlerde camilere akın ederek yerlerini alacak.

Gaziantep bayram namazı saat kaçta? İslahiye, Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli, Nizip, Araban, Yavuzeli, Karkamış, Nurdağı bayram namazı saatleri - 2. Resim

2025 KURBAN BAYRAMI GAZİANTEP NAMAZ SAATLERİ

  • 6 Haziran 2025 Cuma (Kurban Bayramı 1. Günü)
  • İmsak: 03:02
  • Sabah: 03:20
  • Güneş: 05:04
  • Bayram Namazı: 05:54
  • Öğle: 12:40
  • İkindi: 16:32
  • Akşam: 19:56
  • Yatsı: 21:42
  • 7 Haziran 2025 Cumartesi (Bayramın 2. Günü)
  • İmsak: 03:01
  • Sabah: 03:20
  • Güneş: 05:04
  • Öğle: 12:40
  • İkindi: 16:32
  • Akşam: 19:56
  • Yatsı: 21:43
  • 8 Haziran 2025 Pazar (Bayramın 3. Günü)
  • İmsak: 03:01
  • Sabah: 03:20
  • Güneş: 05:04
  • Öğle: 12:40
  • İkindi: 16:32
  • Akşam: 19:57
  • Yatsı: 21:43
  • 9 Haziran 2025 Pazartesi (Bayramın 4. Günü)
  • İmsak: 03:00
  • Sabah: 03:19
  • Güneş: 05:04
  • Öğle: 12:40
  • İkindi: 16:32
  • Akşam: 19:57
  • Yatsı: 21:44

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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