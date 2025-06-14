Gaziantep'te 14 Haziranda hangi bölgelerde elektrikler kesilecek? İşte kesintiden etkilenecek mahalleler ve saatler

Gaziantep’te 14 Haziran 2025 Cumartesi günü gerçekleşecek şebeke iyileştirme ve çalışmaları sebebiyle bazı bölgelerde uzun saatler sürecek elektrik kesintisi yaşanacağı belli oldu.

Toroslar EDAŞ (Enerjisa Toroslar Elektrik Dağıtım) adlı elektrik dağıtım şirketi tarafından yapılacak paylaşıma göre, Gaziantep'in bazı ilçelerinde planlı elektrik kesintileri yaşanacaktır.

Şebeke iyileştirme çalışmaları sebebiyle bazı mahalle ve sokaklarda uzun sürecek kesintilere karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirtti.

GAZİANTEP'TE 14 HAZİRAN 2025 TARİHİNDE HANGİ BÖLGELERDE ELEKTRİKLER KESİLECEK?

Toroslar EDAŞ'ın açıklamasına göre, 14 Haziran Cumartesi günü belirli saatler arasında Gaziantep’e bağlı birçok ilçe ve mahallelerde elektrikler tamamen kesilecek.

Bu kesinti, bölgedeki enerji şebekesinin iyileştirilmesi ve altyapı çalışmalarının tamamlanması sebebiyle gerçekleştirilecek.

GAZİANTEP ELEKTRİK KESİNTİSİNDEN ETKİLENECEK İLÇE VE MAHALLELER

Gaziantep'in Araban, İslahiye, Karkamış, Nizip, Oğuzeli, Nurdağı, Şahinbey, Şehit Kamil, Yavuzeli gibi ilçelerinin bazılarında belirli saatlerde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

GAZİANTEP ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA