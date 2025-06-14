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Gaziantep'te 14 Haziranda hangi bölgelerde elektrikler kesilecek? İşte kesintiden etkilenecek mahalleler ve saatler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gaziantep’te 14 Haziran 2025 Cumartesi günü gerçekleşecek şebeke iyileştirme ve çalışmaları sebebiyle bazı bölgelerde uzun saatler sürecek elektrik kesintisi yaşanacağı belli oldu.

Toroslar EDAŞ (Enerjisa Toroslar Elektrik Dağıtım) adlı elektrik dağıtım şirketi tarafından yapılacak paylaşıma göre, Gaziantep'in bazı ilçelerinde planlı elektrik kesintileri yaşanacaktır.

Şebeke iyileştirme çalışmaları sebebiyle bazı mahalle ve sokaklarda uzun sürecek kesintilere karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirtti.

Gaziantep'te 14 Haziranda hangi bölgelerde elektrikler kesilecek? İşte kesintiden etkilenecek mahalleler ve saatler - 1. Resim

GAZİANTEP'TE 14 HAZİRAN 2025 TARİHİNDE HANGİ BÖLGELERDE ELEKTRİKLER KESİLECEK?

Toroslar EDAŞ'ın açıklamasına göre, 14 Haziran Cumartesi günü belirli saatler arasında Gaziantep’e bağlı birçok ilçe ve mahallelerde elektrikler tamamen kesilecek.

Bu kesinti, bölgedeki enerji şebekesinin iyileştirilmesi ve altyapı çalışmalarının tamamlanması sebebiyle gerçekleştirilecek.

Gaziantep'te 14 Haziranda hangi bölgelerde elektrikler kesilecek? İşte kesintiden etkilenecek mahalleler ve saatler - 2. Resim

GAZİANTEP ELEKTRİK KESİNTİSİNDEN ETKİLENECEK İLÇE VE MAHALLELER 

Gaziantep'in Araban, İslahiye, Karkamış, Nizip, Oğuzeli, Nurdağı, Şahinbey, Şehit Kamil, Yavuzeli gibi ilçelerinin bazılarında belirli saatlerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. 

GAZİANTEP ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

DurumAnlık Arıza
Kesinti NedeniŞebeke Arızası
Etkilenen BölgeEmirhaydar Mahallesi, Emirhaydar Sokak
Arıza DurumuÇalışmalar Devam Ediyor
NotVeriler değişiklik gösterebilir.
Tahmini SüreBelirtilmemiş – En kısa sürede enerji sağlanacak
Yetkili KurumToroslar EDAŞ
İletişimAlo 186 – 7/24 Elektrik Arıza Hattı

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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