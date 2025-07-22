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Geleceğe Mektuplar 2. sezon ne zaman çıkacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Geleceğe Mektuplar 2. sezon ne zaman çıkacak?
Netflix, Dram, Türk Dizileri, Onur Tuna, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Başrollerini Gökçe Bahadır ve Onur Tuna’nın yer aldığı Geleceğe Mektuplar, ilk sezonuyla izleyicilerinden tam not aldı. Duygusal konusu ve güçlü oyunculukları ile öne çıkan dizi, 2.sezonu merakla beklenen yapımlar arasına girmeyi başardı.Geleceğe Mektuplar 2. sezon ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

Netflix'ın öne çıkan yerli yapımlarından biri olan Geleceği Mektuplarda, 2003 yılında yazılan mektuplar 2023 yılında günyüzüne çıkıyor. Geçmişle bugün arasında sürükleyici bir hikayesi olan dizide, Elif'in bulduğu mektuplar birçok kişiyi derinden etkileyecektir.

Geleceğe Mektuplar 2. sezon ne zaman çıkacak? sorusu merak konusu oldu. Gökçe Bahadır, Onur Tuna ve Selin Yeninci'nin rol aldığı dizi konusu itibarıyla izleyicisini ekran başına kilitlemeyi başardı.

Geleceğe Mektuplar 2. sezon ne zaman çıkacak? - 1. Resim

GELECEĞE MEKTUPLAR 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK

Geleceği Mektuplar 2.sezon çıkmayacaktır. 23 Temmuz 2025 tarihinde ilk bölümüyle Netflix'de ekrana gelen Geleceğe Mektuplar dizisi mini bir projedir. 

Geleceği Mektuplar dizisinin 2.sezon bölümlerinin çekilmesi beklenmiyor. Ancak izleyicilerden gelen yorumlara göre ikinci sezon fikri için yeniden planlama yapılabileceği konuşuluyor.

Geleceğe Mektuplar 2. sezon ne zaman çıkacak? - 2. Resim

GELECEĞE MEKTUPLAR BİTTİ Mİ?

Geleceğe Mektuplar dizisi 8 bölümden oluşan 1 sezon olarak planlanmıştır. Bu nedenle Geleceğe Mektuplar dizisi 8.bölümle beraber bitmiştir. Şu an için ikinci sezon düşünülmemektedir.

23 Temmuz 2025 tarihinde yayınlanacak olan dizi Geleceğe Mektuplar'ı Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

Geleceğe Mektuplar 2. sezon ne zaman çıkacak? - 3. Resim

GELECEĞE MEKTUPLAR 1. SEZON 9. BÖLÜM NE ZAMAN?

Geleceğe Mektuplar dizisi 1. sezonda toplamda 8 bölümden oluştuğu için 9. bölümü ekranlara gelmeyecek. 

Geleceğe Mektuplar dizisi gerçek bir hikayeye dayanmamaktadır. Ancak dizinin çıkış noktası, zamanında PTT tarafından gerçekten düzenlenen 'Geleceğe Mektuplar' kampanyasından esinlenmiştir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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