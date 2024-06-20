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Gelinim Mutfakta, Kurban bayramı haftasında yayınlanmayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gelinim Mutfakta, Kurban bayramı haftasında yayınlanmayacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programını ekranlarda göremeyenler neden yok, bitti mi aramasını yaptı. 1411. yeni bölümünün yayınlanması beklenirken yayın akışında da yer almaması üzerine izleyiciler neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı.

Nursel Ergin'in sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta, Kurban bayramı boyunca yayınlanmazken seyirciler 20 Haziran bugün var mı, yok mu araştırmasını yaptı. Gelinlerin ve kayınvalidelerin yarıştığı programa dair bilgiler...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN NEDEN YOK 20 HAZİRAN?

Program, bayram haftası boyunca yayınlanmayacak. 16 Haziran'da başlayan bayram 19 Haziran'da sona ererken Gelinim Mutfakta bugün ve yarın da ekranlara gelmeyecek.

Gelinim Mutfakta, Kurban bayramı haftasında yayınlanmayacak - 1. Resim

20 HAZİRAN KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yalan

14:00 Yerli Sinema Çetin Ceviz 1

15:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşk-ı Memnu

21:45 Aşk-ı Memnu

23:15 Turnike

01:30 Yabancı Sinema Android Polis

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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