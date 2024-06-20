Gelinim Mutfakta, Kurban bayramı haftasında yayınlanmayacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Haziran 2024 14:41 - Güncelleme: 20 Haziran 2024 14:47 - Güncelleme:

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Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programını ekranlarda göremeyenler neden yok, bitti mi aramasını yaptı. 1411. yeni bölümünün yayınlanması beklenirken yayın akışında da yer almaması üzerine izleyiciler neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı.