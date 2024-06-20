Gelinim Mutfakta, Kurban bayramı haftasında yayınlanmayacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programını ekranlarda göremeyenler neden yok, bitti mi aramasını yaptı. 1411. yeni bölümünün yayınlanması beklenirken yayın akışında da yer almaması üzerine izleyiciler neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı.
Nursel Ergin'in sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta, Kurban bayramı boyunca yayınlanmazken seyirciler 20 Haziran bugün var mı, yok mu araştırmasını yaptı. Gelinlerin ve kayınvalidelerin yarıştığı programa dair bilgiler...
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN NEDEN YOK 20 HAZİRAN?
Program, bayram haftası boyunca yayınlanmayacak. 16 Haziran'da başlayan bayram 19 Haziran'da sona ererken Gelinim Mutfakta bugün ve yarın da ekranlara gelmeyecek.
20 HAZİRAN KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yalan
14:00 Yerli Sinema Çetin Ceviz 1
15:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşk-ı Memnu
21:45 Aşk-ı Memnu
23:15 Turnike
01:30 Yabancı Sinema Android Polis
Kaynak: Türkiye Gazetesi