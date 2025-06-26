Gözetmen ücret ödeme tarihi: ÖSYM görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak?
YKS 21-22 Haziran tarihlerinde Türkiye genelinde büyük bir katılımla tamamlandı. 81 ilde binlerce sınav salonunda uygulanan sınav sürecinde yüz binlerce gözetmen görev aldı. Sınav görevlerini başarıyla tamamlayan gözetmenler ÖSYM görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak sorularını gündeme taşıdı.
Gözetmen ücret ödeme tarihi tüm YKS süresince görev alan görevlilerin gündeminde. YKS sonrası sınav görevli ücretleri için bekleyiş sürüyor. Tüm Türkiye'de gerçekleştirilen üniversite sınavının ardından ÖSYM görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak sorularının cevapları araştırılıyor.
ÖSYM GÖREVLİ ÜCRETLERİ YATTI MI?
2025 YKS oturumlarında görev alan on binlerce eğitimci ve kamu personeli sınav sonrası ÖSYM görevli ücretleri ödemelerini merakla bekliyor. ÖSYM gözetmen ücretleri genellikle sınavdan itibaren 1 hafta içinde hesaplara aktarılmaya başlıyor. Resmi olarak ise henüz ödeme tarihi açıklanmadı.
YKS GÖZETMEN ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?
YKS 2025 oturumları 81 ilde 5.000’den fazla binada ve yaklaşık 94.000 salonda uygulandı.
Sınavlarda gözetmen, salon başkanı, bina sorumlusu ve yedek gözetmen gibi pozisyonlarda görev yapan yaklaşık 226 bin kişinin sınav ücretleri merak konusu. ÖSYM’nin uygulama takvimine göre sınav görevlilerine yapılacak ödemeler sınavdan sonraki 5 ila 10 gün içinde başlatılıyor.
YKS 2025 görevli ücretlerinin Haziran ayı sonuna kadar veya en geç Temmuz ayının ilk haftasında hesaplara yatırılması bekleniyor. Temmuz ayında yapılacak memur maaş zammı nedeniyle de ödeme takviminde güncellemeye gidilmesi de ihtimaller arasında.
ÖSYM SINAV GÖZETMEN ÜCRETLERİ NE KADAR?
Gözetmen: 1.223 TL
Yedek Gözetmen: 1.070 TL
Salon Başkanı: 1.338 TL
Bina Yöneticisi: 1.384 TL
Bina Sınav Sorumlusu: 1.720 TL
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.521 TL