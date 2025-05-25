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Göztepe- GS maçı kaç kaç bitti? Göztepe - Galatasaray maç özeti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Göztepe- GS maçı kaç kaç bitti? Göztepe - Galatasaray maç özeti
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Şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında İzmir ekibi Göztepe'nin konuğu oldu. Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe'yi deplasmanda yenmeyi başardı.

Bugünkü Galatasaray-Göztepe karşılaşması nefes kesti. Trendyol Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray,  Göztepe maçında dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray'da Günay, Frankowski, Sanchez, Cuesta, Eren, Lemina, Kerem, Sallai, Mertens, Ahmed, Morata ilk 11'lerde yer alırken Göztepe'de Arda, Heliton, Bokele, Koray, Ogün, Ahmed İldiz, Dennis, Nielsen, Tijanic, Kubilay, Romulo sahadaydı.

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında bugün oynanan Göztepe-Galatasaray maçında Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Ömer Faruk Turtay görev yaptı.

Göztepe- GS maçı kaç kaç bitti? Göztepe - Galatasaray maç özeti - 1. Resim

GÖZTEPE- GS MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Süper Lig'de şampiyonluğunu resmen duyuran Galatasaray, 37. haftada Göztepe ile deplasmanda kozlarını paylaştı.

İzmir'de oynanan maçı Galatasaray 2-0'lık skorla kazandı.

Göztepe- GS maçı kaç kaç bitti? Göztepe - Galatasaray maç özeti - 2. Resim

GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

Karışılaşmanın 70.dakikasında Kaan Ayhan sahneye çıkarak attığı şık frikik golüyle takımını öne geçirmeyi başardı. 

90+1. dakikada Alvaro Morata skoru belirleyen golü kaydetti. Böylelikle şampiyon Galatasaray puanını 92'ye çıkardı. İç sahada 6 maç sonra kaybeden Göztepe ise 47 puanda kaldı.

3. dakikasında Romulo'nun röveşatasında meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 

6. dakikada Ahmed Kutucu'nun şutunda top yandan auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısından iki takımda gol atamadı ve devreye 0-0 girildi.

Göztepe'de Kubilay Kanatsızkuş'un 64. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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