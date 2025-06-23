Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatlarında son durum ne? 23 Haziran 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Haziran 2025 12:12 - Güncelleme: 23 Haziran 2025 12:12 - Güncelleme:

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Küresel piyasalardaki hareketlilik başta olmak üzere İran-İsrail arasındaki savaş altın fiyatlarını da etkiledi. 23 Haziran 2025 Pazartesi günü gram altın 4.283,19 liradan, çeyrek altın 7.003,01 liradan satışa çıkarıldı. Altının ons fiyatı ise 3,358 dolardan işlem görmeye başladı.

ABD'nin İsrail-İran çatışmasına dahil olması ve İran'ın nükleer tesislerini vurmasının ardından haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları sınırlı sayıda gerileme yaşandı. Altının ons fiyatı bugün saat 10:00 itibarıyla 3,358 dolardan işlem görürken düne göre değişim oranı %-0.31 olarak kaydedildi. 23 Haziran 2025 güncel gram altın fiyatı düne göre yüzde -0.33 düştü. Çeyrek altın fiyatı 2025 yatırımcılar tarafından arama motorunda sorgulatılıyor. GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE? Serbest piyasada gram altın saat 10:00 itibarıyla alış 4.282,79 TL, satış 4.283,19 TL’den işlem görmeye başladı. Çeyrek altın 6.852,47 TL’den alınırken, 7.003,01 TL’ye satışa çıkarıldı. Cumhuriyet altını ise 27.926,39 TL’den işlem görüyor. ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT ALTIN/ONS 3,357.79 3,358.47 -0.31 09:59 GRAM ALTIN 4,282.79 4,283.19 -0.33 09:44 CUMHURİYET ALTINI 27,410 27,926 -0.33 09:44 ÇEYREK ALTIN 6,852.47 7,003.01 -0.33 09:44 Altın fiyatları sabah erken saatlerde 3 bin 395 dolara kadar yükselirken İran’ın saldırı sonrası altın fiyatlar geri çekildi. Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından yeni günde yüzde 0,9 azalışla 3,358 dolardan işlem görüyor. İlgili Haber Altın fiyatlarında şaşırtan tepki! ABD’nin İran’ı vurmasının ardından…

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin