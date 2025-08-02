GS TV Digiturk'te neden yok, Galatasaray TV nereden izlenir?

Galatasaray Spor Kulübü’nün resmi yayın organı olan GS TV ile ilgili önemli bir değişiklik yaşandı. Yıllar boyunca dijital yayın platformları ve uydular üzerinden hizmet veren kanal, artık yalnızca internet ortamında yayın yapıyor.

GS TV DİGİTURK'TE NEDEN YOK?

Galatasaray TV 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Digiturk platformundaki yayınını sonlandırdı. Digiturk'ün 2019 yılında Galatasaray Spor Kulübü’ne sözleşme yenilemeyeceğini bildirmesi ile yayınlar sona erdi.

Geçici olarak yayınlar bir süre devam ederken 2023 sonunda platformla olan yayın ilişkisi tamamen sonlandı. Kulüp, Digiturk ile yeni bir anlaşma yapmadığı için GS TV artık Digiturk üzerinden izlenemiyor.

GALATASARAY TV KAPANDI MI?

Galatasaray TV kapanmadı sadece uydu ve dijital yayın platformlarındaki yayınlarına son verdi. GS TV artık yalnızca internet üzerinden faaliyet gösteriyor.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, kanalın yayınlarına dijital ortamda devam edeceği duyuruldu.

GS TV NEREDEN İZLENİR?

GS TV’yi izlemek isteyen taraftarlar, yayınlara artık yalnızca Galatasaray Spor Kulübü’nün resmi internet sitesi olan www.galatasaray.com üzerinden ve YouTube kanalından ulaşabiliyor. GS TV televizyon ya da uydu yayını yapmıyor.