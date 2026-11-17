GTA 6 Türkiye çıkış saati için geri sayım başladı. PlayStation 5 ve Xbox Series X|S kullanıcıları, oyunun erişime açılacağı zamanı ve ön yükleme işlemlerinin ayrıntılarını takip ediyor. GTA 6'nın Türkiye'de ne zaman oynanabileceği ve hangi konsollarda kullanılabileceği merak ediliyor.

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Grand Theft Auto VI'nın çıkışına kısa bir süre kala Rockstar Games, bölgelere göre erişim saatlerini ve dijital ön yükleme koşullarını duyurdu. Vice City ve Leonida eyaletinde geçen yeni oyunda Jason ile Lucia'nın hikayesi oyuncularla buluşacak. Türkiye'deki konsol kullanıcıları ise oyunun açılacağı saati, depolama alanı gereksinimlerini ve PC sürümünün durumunu araştırıyor.

GTA 6 TÜRKİYE SAATİ İLE KAÇTA ÇIKIYOR?

Rockstar Games, Grand Theft Auto VI'nın çıkışına ilişkin resmi bilgilendirmeyi 3 Kasım 2026 tarihinde güncelledi. Şirketin destek sayfasında yayımlanan açıklamaya göre oyun, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S konsollarında her bölgenin kendi yerel saatine göre erişime açılacak. Türkiye'deki oyuncular, 18 Kasım Çarşamba gününü 19 Kasım Perşembe gününe bağlayan gece itibarıyla oyuna giriş yapabilecek.

GTA 6'nın dijital ön yükleme işlemleri ise 10 Kasım 2026 tarihinde başladı. Ön yükleme sayesinde oyunu satın alan kullanıcılar, çıkış gününden önce gerekli dosyaları konsollarına indirebilecek ancak resmi erişim saatinden önce oynayamayacak. Rockstar Games ayrıca ön yükleme için kullanılan cihaza bağlı olarak 212 GB'a kadar boş depolama alanı gerekebileceğini açıkladı.

GTA 6 Türkiye saati ile kaçta çıkıyor? GTA 6 PS5/XBOX Türkiye çıkış saati

GTA 6 HANGİ KONSOLLARA GELECEK?

Grand Theft Auto VI, ilk çıkışında yeni nesil oyun konsollarında satışa sunulacak. Rockstar Games'in resmi platform bilgilerine göre GTA 6, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S konsollarına çıkacak. PlayStation 5 ailesindeki PS5 Pro modeli de oyunun desteklendiği cihazlar arasında bulunuyor. Rockstar Games, oyuncular için standart ve Ultimate Edition olmak üzere iki farklı sürüm hazırladı. Standart sürüm ana oyunu içerirken Ultimate Edition, oyun içerisinde kullanılabilecek çeşitli ek içerikler sunuyor. GTA 6'nın dijital sürümleri PlayStation ve Xbox mağazalarından satın alınabiliyor.

GTA 6 Türkiye saati ile kaçta çıkıyor? GTA 6 PS5/XBOX Türkiye çıkış saati

GTA 6 PS4 VE PC'DE OYNANIR MI?

GTA 6'nın çıkış platformları arasında PlayStation 4, Xbox One ve PC bulunmuyor. Rockstar Games'in resmi duyurularında oyunun 19 Kasım 2026 tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için yayımlanacağı belirtildi.

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