Güncel akaryakıt fiyatları 12 Haziran: Benzine mazota zam var mı, akaryakıta indirim gelecek mi?

Akaryakıt fiyatları 12 Haziran 2025 itibarıyla yeniden güncellendi. Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki hareketliliğin etkisiyle, araç sahiplerini yakından ilgilendiren zam ve indirim haberleri bir kez daha gündemde. Türkiye genelinde benzin ve motorin litre fiyatlarında değişiklik beklenirken, güncel fiyatlar İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde farklılık gösteriyor. Benzine mazota zam var mı, akaryakıta indirim gelecek mi merakla takip ediliyor.

BENZİNE ZAM VAR MI?

Araç sahiplerinin gündemindeki en sıcak konulardan biri olan benzin zammı oldu. 12 Haziran 2025 tarihi itibarıyla akaryakıt fiyatları yeniden değerlendirildi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzinin litre fiyatına 13 Haziran Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,46 TL zam yapılması bekleniyor.

Zam kararı döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki son artışların ardından alındı.

Benzin fiyatlarının zamlanmasıyla birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerdeki pompaya yansıyan rakamlar da değişecek. İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı halihazırda 46,90 TL seviyesindeyken artışla birlikte fiyat 48 TL bandına yaklaşacak.

MAZOTA ZAM VAR MI?

Motorin (mazot) kullanıcıları için de benzer bir fiyat artışı yolda. Sektör temsilcileri tarafından yapılan değerlendirmelere göre motorinin litre fiyatına 15 Haziran Cumartesi günü itibarıyla 1 TL zam yapılması öngörülüyor. Beklenen zammın temelinde yine brent petroldeki yükseliş ve döviz kurundaki dalgalanmalar yer alıyor.

İstanbul’da motorin litre fiyatı şu an 46,20 TL seviyesindeyken, zamla birlikte bu fiyat 47 TL üzerine çıkabilir. Ankara’da ise motorin litre fiyatı şimdiden 47,08 TL seviyelerine ulaşmış durumda. Artışın hafta sonu pompaya yansıması bekleniyor.

AKARYAKITA İNDİRİM GELECEK Mİ?

Şu an için benzine ve motorine yönelik zam haberleri gündemdeyken, LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik ya da indirim açıklaması bulunmuyor. Uzmanlar kısa vadede akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisinin zayıf olduğunu ifade ediyor.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte akaryakıt talebindeki yükselişin fiyatları daha da yukarı taşıyabileceği tahmin ediliyor.

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AKARYAKIT FİYATLARI 12 HAZİRAN

İstanbul güncel akaryakıt fiyatları:



Avrupa Yakası Benzin: 46,90 TL

Avrupa Yakası Motorin: 46,20 TL

Avrupa Yakası LPG: 25,09 TL





Anadolu Yakası Benzin: 46,75 TL

Anadolu Yakası Motorin: 46,08 TL

Anadolu Yakası LPG: 24,49 TL

Ankara güncel akaryakıt fiyatları:



Benzin: 47,58 TL

Motorin: 47,08 TL

LPG: 24,99 TL