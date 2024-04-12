Hafta sonu Akdeniz bölgesinde sağanak yağış bekleniyor

Hafta sonu için hava durumu tahminleri Akdeniz Bölgesi'nde sağanak yağış beklentisiyle dolu. Ülke genelindeki diğer bölgelerin hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...

Hafta sonu için Akdeniz Bölgesinde sağanak yağış beklenirken ülke genelinde hava durumu merak ediliyor. Bayram tatilinin ardından evlerine dönen vatandaşlar hafta sonu hava nasıl olacak diye merak ediyor.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Akdeniz Bölgesi Hava Durumu:

Batı ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. İşte, bazı şehirlerdeki tahmini hava durumu:

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimlerde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Hatay: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Mersin: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Marmara Bölgesi Hava Durumu:

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Ancak, gece ve sabah saatlerinde güney ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Edirne: Parçalı ve az bulutlu.

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu.

Kırklareli: Parçalı ve az bulutlu.

Kocaeli: Parçalı ve az bulutlu.

Ege Bölgesi Hava Durumu:

Ege Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava tahmin ediliyor. Ancak, Kuzey Ege'de rüzgarın kuvvetli esmesi bekleniyor.

Aydın: Parçalı ve az bulutlu.

Denizli: Parçalı ve az bulutlu.

İzmir: Parçalı ve az bulutlu.

Manisa: Parçalı ve az bulutlu.

İç Anadolu Bölgesi Hava Durumu:

İç Anadolu'da parçalı, zaman zaman çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Ankara: Parçalı, zaman zaman çok bulutlu.

Çankırı: Parçalı, zaman zaman çok bulutlu.

Eskişehir: Parçalı, zaman zaman çok bulutlu.

Konya: Parçalı, zaman zaman çok bulutlu.

Batı Karadeniz Bölgesi Hava Durumu:

Batı Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerde öğleden sonra kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor.

Bolu: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli sağanak yağışlı.

Düzce: Parçalı ve az bulutlu.

Sinop: Parçalı ve az bulutlu.

Doğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu:

Doğu Anadolu'da parçalı ve çok bulutlu, Malatya çevresinin öğleden sonra yerel sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu.

Kars: Parçalı ve çok bulutlu.

Malatya: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak yağışlı.

Van: Parçalı ve çok bulutlu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu:

Güneydoğu Anadolu'da parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısında ve Mardin, Batman, Diyarbakır'ın güneyinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, güney çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Gaziantep: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Şanlıurfa: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.