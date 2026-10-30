ÖSYM, ekim ayının son hafta sonu ile kasım ayının ilk gününde 4 ayrı sınav düzenleyecek. Hafta sonu ne sınavı var merak edilirken 31 Ekim Cumartesi günü Sayıştay Başkanlığı Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı gerçekleştirileceği belirtildi. 1 Kasım Pazar günü ise Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS), STS Diş Hekimliği ve KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için adaylar sınav salonlarında olacak. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre sınavların başlama saatleri, başvuru ve sonuç tarihleri de netleşti.

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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un açıklamasına göre hafta sonu gerçekleştirilecek dört sınavda toplam 20 bin 111 görevli bulunacak. Sınav güvenliğinin sağlanması için 1951 emniyet personeli de görev alacak. DHBT'ye başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarından 600 aday sınav ücretinden muaf tutuldu. Ayrıca sınavlara başvuran 580 engelli adayın ihtiyaçlarına yönelik gerekli düzenlemelerin yapıldığı bildirildi. Peki, hafta sonu ne sınavı var? Sınavlar saat kaçta başlayıp bitecek? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Hafta sonu ne sınavı var? 30 Ekim-1 Kasım 2026 ÖSYM sınav takvimi

HAFTA SONU NE SINAVI VAR, SAAT KAÇTA BAŞLAYIP BİTECEK?

ÖSYM tarafından 31 Ekim Cumartesi ve 1 Kasım Pazar günleri toplam 4 sınav gerçekleştirilecek.

Cumartesi günü yapılacak 2026-Sayıştay Eleme Sınavı saat 13.45'te başlayacak ve 16.05'te sona erecek.

1 Kasım Pazar günü ise DUS 2. Dönem, STS Diş Hekimliği 2. Dönem ve KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) uygulanacak. DUS ve STS Diş Hekimliği sınavları saat 10.15'te başlayıp 12.45'te tamamlanacak. KPSS DHBT ise aynı gün saat 10.15'te başlayacak ve 11.15'te sona erecek. Sayıştay Eleme Sınavı Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki elektronik sınav merkezlerinde yapılacak. DUS Ankara, İstanbul ve İzmir'de, STS Diş Hekimliği yalnızca Ankara'da düzenlenecek. KPSS DHBT ise 30 ildeki 35 sınav merkezinde gerçekleştirilecek.

Hafta sonu ne sınavı var? 30 Ekim-1 Kasım 2026 ÖSYM sınav takvimi

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hafta sonu düzenlenecek 4 sınavın sonuç tarihleri ÖSYM'nin sınav takviminde duyuruldu.

31 Ekim Cumartesi günü yapılacak 2026-Sayıştay Eleme Sınavı'nın sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde ilan edilecek. 1 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'nin (DHBT) sonuçları 25 Kasım'da açıklanacak.

DUS 2. Dönem sınavına katılan adaylar da sonuçlarını 26 Kasım 2026 tarihinde öğrenebilecek. Aynı gün STS Diş Hekimliği 2. Dönem sınavının sonuçları da erişime açılacak.

Hafta sonu ne sınavı var? 30 Ekim-1 Kasım 2026 ÖSYM sınav takvimi

Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulayabilecek. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, ilgili sınavın sonuç ekranından puan bilgilerine ulaşabilecek.

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