Türk televizyon ve sinema dünyasının tanınan isimlerinden Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu, Gezi Parkı olaylarına dair yürütülen bir dava kapsamında yargılandıkları “yalan tanıklık” suçlamasından mahkum edildi. Kamuoyunun yakından takip ettiği dava, oyuncuların ünlü menajer Ayşe Barım ile ilişkileri ve soruşturma sürecindeki beyanları sebebiyle gündeme geldi. Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hapis cezası mı aldı, son durum nedir kamuoyunca merakla araştırılıyor.

HALİT ERGENÇ VE RIZA KOCAOĞLU HAPİS CEZASI MI ALDI?

Olayların merkezinde yer alan isimlerden biri olarak gösterilen menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun da tanık sıfatıyla ifadeleri alınmıştı. Oyuncuların ise bu süreçte gerçeğe aykırı beyanda bulundukları iddiası yargıya taşındı.

İstanbul’da görülen davada oyuncuların Mehmet Ali Alabora ile olan ilişkilerini inkar etmeleri, delillerle çeliştiği gerekçesiyle "yalan tanıklık" kapsamında değerlendirildi.

Savcılık iddianamesinde, Gezi olayları sürecinde sanık konumundaki Ayşe Barım ile birlikte hareket ettikleri öne sürülen oyuncuların, mahkemede verdikleri ifadelerle olayların seyrini etkilemeye çalıştıkları belirtildi. Yargılamanın temel dayanağını oluşturan bu iddialar, geçtiğimiz aylarda mahkeme salonuna taşınmıştı.

MAHKEMEDEN ÜNLÜ OYUNCULARA HAPİS CEZASI

İlk duruşması 9 Mayıs’ta gerçekleşen davada, Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu tüm suçlamaları reddetmişti. Oyuncular, ifade verirken herhangi bir yönlendirme yapmadıklarını ve gerçekleri söylediklerini savunmuştu. Mahkeme heyeti ise dosya kapsamındaki delilleri değerlendirerek duruşmayı 23 Mayıs tarihine ertelemişti.

İkinci duruşmada mahkeme kararını açıkladı. Halit Ergenç, “yalan tanıklık” suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Aynı suçtan yargılanan Rıza Kocaoğlu ise 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

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HALİT ERGENÇ KİMDİR?

Türk televizyonlarının tanınan yüzlerinden biri olan Halit Ergenç, 30 Nisan 1970 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Sanat dolu bir ailenin çocuğu olarak büyüyen Ergenç’in babası müzisyen ve oyuncu Mehmet Sait Ergenç’ti.

Genç yaşlarda müziğe ilgi duymaya başlayan Halit Ergenç, lise öğrenimini Beşiktaş Atatürk Lisesi’nde tamamladıktan sonra üniversite hayatına mühendislik alanında adım attı. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nde başladığı eğitimini yarıda bırakarak rotasını sahne sanatlarına çevirdi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda opera ve müzikal tiyatro eğitimi alan Ergenç, müzikle olan bağını da güçlendirdi. Bir dönem Ajda Pekkan ve Leman Sam’a vokalistlik yaptı. Sahneyle tanışması ise Dormen Tiyatrosu’nda sahnelenen “Kral ve Ben” müzikali ile gerçekleşti.

Kariyerine televizyon dünyasında ilerleyen Halit Ergenç, Kara Melek dizisindeki Kürşat karakteriyle izleyicilerin dikkatini çekti. Ergenç, Zerda dizisinde Devran ve Aliye dizisinde Sinan Karahan karakterlerini canlandırdı. Binbir Gece dizisindeki performansıyla 34. Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.