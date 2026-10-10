Vodafone Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş ile Fenerbahçe Medicana arasında oynanacak karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli takımın yıldız oyuncularından Hande Baladın'ın kadroda yer alamayacağı açıklandı. Hande Baladın neden yok, sakat mı merak edilirken maç öncesi de Beşiktaş-Fenerbahçe Medicana voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

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Kadınlar voleybolunda Beşiktaş ile Fenerbahçe Medicana, TVF Sultanlar Ligi kapsamında karşı karşıya gelecek. Voleybolseverler ise Beşiktaş-Fenerbahçe Medicana maçının yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Beşiktaş-Fenerbahçe Medicana voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman? Hande Baladın neden yok, sakat mı?

Hande Baladın neden yok, sakat mı? Beşiktaş-Fenerbahçe Medicana voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman?

HANDE BALADIN NEDEN YOK, SAKAT MI?

Fenerbahçe Medicana'nın milli voleybolcusu Hande Baladın, yaşadığı kalça ağrısı nedeniyle Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyecek. Yapılan muayene ve tetkiklerde oyuncunun kalça bölgesindeki iliopsoas kasında zorlanma ve ödem tespit edildi.

Baladın'ın tedavisine devam edildiği ve tedbir amacıyla maç kadrosuna alınmayacağı açıklandı. Milli voleybolcunun sahalara ne zaman döneceğine ilişkin kesin bir tarih paylaşılmadı.

Hande Baladın neden yok, sakat mı? Beşiktaş-Fenerbahçe Medicana voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman?

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MEDİCANA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Beşiktaş ile Fenerbahçe Medicana arasındaki Kadınlar Sultanlar Ligi karşılaşması TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınlanacak. Mücadele şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Hande Baladın neden yok, sakat mı? Beşiktaş-Fenerbahçe Medicana voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman?

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MEDİCANA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Fenerbahçe Medicana kadın voleybol maçı, 11 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak. TVF Sultanlar Ligi kapsamında yapılacak karşılaşmanın başlama saati 19.00 olarak açıklandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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