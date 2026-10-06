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2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası ne zaman, nerede yapılacak? İşte mücadele edecek 32 takım!

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2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası ne zaman, nerede yapılacak? İşte mücadele edecek 32 takım!
Başlık Resmi2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası ne zaman, nerede yapılacak?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, uluslararası arenadaki başarılı performansını 2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'nda sürdürmeye hazırlanıyor. Son Avrupa Şampiyonası ve VNL şampiyonluğu bulunan Filenin Sultanları, 2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Şimdi ise ''2027 Voleybol Dünya Kupası ne zaman, nerede yapılacak?'' sorusu gündemde.

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Milli Kadın Voleybol Takımı, son dönemde elde ettiği önemli başarıların ardından Dünya Kupası'nda da zirve mücadelesi verecek. Filenin Sultanları, son Avrupa Şampiyonası ve VNL şampiyonluklarını kazanarak 2027 Dünya Kupası öncesinde dikkatleri üzerine çekti. Milli takımın turnuvadaki grubu ve ilk aşamadaki rakipleri ise gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından netleşecek. Peki, 2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası ne zaman, nerede yapılacak?

2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası ne zaman, nerede yapılacak? İşte mücadele edecek 32 takım!
Başlık Resmi2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası ne zaman, nerede yapılacak? İşte mücadele edecek 32 takım!

2027 FIVB KADINLAR VOLEYBOL DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

Voleybolseverlerin merakla beklediği 2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası, 20 Ağustos 2027 tarihinde başlayacak. Turnuva, 5 Eylül 2027'de oynanacak final karşılaşmasıyla tamamlanacak.

2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası ne zaman, nerede yapılacak? İşte mücadele edecek 32 takım!
Başlık Resmi2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası ne zaman, nerede yapılacak? İşte mücadele edecek 32 takım!

2027 FIVB KADINLAR VOLEYBOL DÜNYA KUPASI NEREDE YAPILACAK?

2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası, iki ülkenin toplam 5 farklı şehrinde gerçekleştirilecek. Karşılaşmalar ABD ve Kanada'daki büyük spor salonlarında oynanacak.

ABD'de Anaheim, Omaha ve Orlando, Kanada'da ise Montreal ve Quebec City turnuvaya ev sahipliği yapacak. Organizasyonun grup aşamasındaki karşılaşmaları farklı şehirlerde oynanırken, turnuvanın final etabında takımlar Anaheim'da buluşacak.

2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası ne zaman, nerede yapılacak? İşte mücadele edecek 32 takım!
Başlık Resmi2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası ne zaman, nerede yapılacak? İşte mücadele edecek 32 takım!

2027 VOLEYBOL DÜNYA KUPASI'NDA MÜCADELE EDECEK TAKIMLAR

Elemelerin tamamlanmasının ardından organizasyonda mücadele edecek 32 takım belli oldu. Ev sahibi ülkeler ABD ve Kanada'nın yanı sıra farklı kıtalardan birçok güçlü ekip turnuvada yer alacak.

Ev sahipleri: Kanada, ABD

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler: Dominik Cumhuriyeti, Küba, Porto Riko

Asya: Tayland, Çin, Japonya

Avrupa: Türkiye, İtalya, Sırbistan, Polonya

Afrika: Mısır, Kenya, Kamerun

Güney Amerika: Arjantin, Brezilya, Kolombiya

Dünya sıralaması üzerinden: Hollanda, Rusya, Almanya, Çekya, Belçika, Fransa, Slovenya, İsveç, Meksika, Ukrayna, Yunanistan, Güney Kore, Bulgaristan, İsviçre

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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