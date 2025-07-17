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Hangisi TDK Güncel Türkçe Sözlük'te yer alan bir ifadedir? İşte doğru cevabı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hangisi TDK Güncel Türkçe Sözlük&#039;te yer alan bir ifadedir? İşte doğru cevabı
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Hangisi TDK Güncel Türkçe Sözlük'te yer alan bir ifadedir? sorusu bu akşam yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışmasında gündeme geldi. 300 bin TL değerinde bu sorunun cevabı merak edilirken şıklarda, Balık baştan avlanır, Ava giden kokar, Demir tavında eğilir, Ağaç yaşken dövülür yer aldı.

ATV ekranlarının popüler bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 300 bin TL'lik sorusu araştırılıyor. Hangisi TDK Güncel Türkçe Sözlük'te yer alan bir ifadedir? arama motorlarında sorgulatılmaya başladı.

Hangisi TDK Güncel Türkçe Sözlük'te yer alan bir ifadedir? İşte doğru cevabı - 1. Resim

Soru: Hangisi TDK Güncel Türkçe Sözlük'te yer alan bir ifadedir?

Cevap: A: Balık baştan avlanır

A: Balık baştan avlanır

B: Ava giden kokar

C: Demir tavında eğilir

D: Ağaç yaşken dövülür

BALIK BAŞTAN AVLANIR ATASÖZÜ ANLAMI NEDİR?

Balık baştan avlanır atasözüyle ilgili ürk Dil Kurumu (TDK) tarafından açıklama yapıldı. Bu nedenle Balık baştan avlanır atasözü TDK'da yer alan bir ifadedir. Yani bu atasözünü gerek cümle içerisinde gerek günlük hayatta rahatlıkla kullanılabilmeketedir.

BALIK BAŞTAN AVLANIR ATASÖZÜNÜN AÇIKLAMASI

Balık baştan avlanır atasözü, bir şeyi ele geçirebilmek için onu yönetenleri elde etmek gerektiği anlamına gelir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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