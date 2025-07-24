Yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Türk sineması ve müzik dünyasının bir dönem parlayan yıldızı Harika Avcı hastaneye kaldırıldı. Son zamanlarda maddi zorluklar yaşadığı ve evinden dışarı çıkmadığı yönündeki iddialar ortaya atılmıştı. Peki, Harika Avcı kimdir, sağlık durumu nasıl? İşte tüm ayrıntılar...

Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olan Harika Avcı, 25 Temmuz 2025'te yetersiz beslenme sebebiyle hastaneye kaldırılmasıyla gündeme damga vurdu.

Bir dönem dış görüşünü başta olmak üzere sesi ve hafızalarda yer edinen rolleriyle çok konuşulan isimler arasındaydı. Ancak, Avcı'nın hayatı, son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunları ve özel yaşamındaki zorluklar dikkat çekti. Peki, Harika Avcı kimdir, sağlık durumu nasıl?

HARİKA AVCI’NIN HASTALIĞI NE?

Harika Avcı’ya karaciğer sirozu teşhisi konulduğu ve daha önce karaciğer kanseriyle mücadele ettiği biliniyor.

2024 yılında yaptığı açıklamada, “Karaciğerim bitti. Doktora gitmiyorum, ben ölmeyi tercih ettim” diyerek sağlık durumuna dair açıklamada bulunmuştu. Şu anda ise yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bilinmektedir.

HARİKA AVCI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Harika Avcı'nın asıl ismi Nermin Ocak'tır. 2 Şubat 1960 tarihinde İzmir’de doğdu. Annesinin adı Sabriye Ocak olan sanatçı, zorlu bir çocukluk geçirdiği biliniyor.

İlkokulu tamamladıktan sonra ortaokulda eğitimini yarıda bırakarak, 11 yaşında annesiyle beraber bir tütün fabrikasında çalışmaya başladı.

İzmir’in Kemeraltı Çarşısı’nda gezinirken reklam ajansı sahibi Ahmet Gül'ün dikkatini çeken Avcı, önce sekreterlik yaptı, ardından sesinin güzel olması sebebiyle sahnelere çıktı. 1980’li yıllarda Türk sinemasında ünlenen sanatçı, aynı zamanda 16 albüm çıkararak müzik dünyasında da yer edinmiştir.