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Hatay hava durumu! Bugün Hatay'da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hatay hava durumu! Bugün Hatay&#039;da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika raporu ile hava durumu tahminleri paylaşıldı. Bazı illerde kuvvetli sağanak etkili olurken, Hatay için yeni uyarı geldi. MGM'nin son hava durumu raporuna göre Hatay'da bugün yağmur yağacaktır.

Bugün MGM Hatay için hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre, Doğu Akdeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, bu akşam saatlerinde Hatay ve Osmaniye çevreleri yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hatay hava durumu! Bugün Hatay'da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? - 1. Resim

BUGÜN HATAY'DA HAVA NASIL OLACAK, YAĞMUR YAĞACAK MI?

15 Mayıs Perşembe yani bugün 09.00 ila 12.00 saatlerinde gök gürültülü ve sağanak yağışlar Hatay'da etkisini gösterecek. 18.00'a kadar yağışların sürmesi beklenirken hava sıcaklıklarının en yüksek 24 °C olması beklenirken en düşük 17° kadar düşmesi bekleniyor.

Hatay bugün gök gürültülü ve sağanak yağışlı geçecektir.  Bu nedenle vatandaşların dışarıya çıkmadan önce şemsiyeyi yanına alması tavsiye edilir. 

Hatay hava durumu! Bugün Hatay'da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? - 2. Resim

HATAY HAVA DURUMU

Bugün Hatay'da hava parçalı ve çok bulutludur. Gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

16 Mayıs Cuma günü Hatay parçalı bulutlu, 17 Mayıs Cumartesi az bulutlu, 18 Mayıs Pazar parçalı bulutlu, 19 Mayıs Pazartesi yine parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

 

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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