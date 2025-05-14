Bugün yağmur var mı? Ankara, İstanbul, Antalya hava durumu

Yeni güne başlamadan önce hava durumunu merak eden vatandaşlar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporu yayımlandı. 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü yurt genelinde yağış ve rüzgar etkisini artıracak. Bugün yağmur var mı, yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak merak ediliyor.

Bazı bölgelerde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar ve toz taşınımı beklenirken, sıcaklık değerlerinde ise genel anlamda ciddi bir değişiklik olmayacak. Türkiye'nin dört bir yanında hava nasıl olacak sorusu gündemin ilk sıralarında yer alırken, MGM'nin uyarıları da dikkat çekiyor.

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Türkiye genelinde etkili olması beklenen yağışlar, vatandaşların gün içi planlarını doğrudan etkileyebilir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporlarına göre yurdun büyük bölümünde sağanak yağışlar görülecek.

İç Anadolu, Akdeniz’in doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gün boyunca yer yer gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Yağışların bazı noktalarda kuvvetli şekilde etkili olabileceği ifade ediliyor. MGM vatandaşları su baskını, ani sel, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yurt genelinde hava sıcaklıklarında büyük bir değişim öngörülmüyor. Kuzey ve Doğu illerde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Diğer bölgelerde ise sıcaklık değerlerinin genel olarak mevsim ortalamalarında kalması bekleniyor. Meteorolojik veriler, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda rüzgarın güneyli yönlerden zaman zaman saatte 60 kilometreye ulaşabileceğini gösteriyor. Ayrıca sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu ile Doğu Karadeniz bölgelerinde pus ve sis olayları görülebilir.

Sisin görüş mesafesini azaltması nedeniyle özellikle sabah saatlerinde trafiğe çıkacak sürücülerin dikkatli olması isteniyor. Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise toz taşınımı uyarısı yapıldı.

ANTALYA HAVA DURUMU (14-17 MAYIS 2025)

14 Mayıs Çarşamba: Kısa süreli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık: 24°C

15 Mayıs Perşembe: Parçalı bulutlu, sıcaklık artışıyla birlikte 26°C

16 Mayıs Cuma: Yine parçalı bulutlu bir gün, sıcaklık 24°C

17 Mayıs Cumartesi: Parçalı bulutlu hava etkili olacak, sıcaklık 26°C

ANKARA HAVA DURUMU (14-17 MAYIS 2025)

14 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık: 18°C

15 Mayıs Perşembe: Parçalı bulutlu bir hava hâkim, sıcaklık 20°C

16 Mayıs Cuma: Yağmur tekrar etkisini gösterecek. Sıcaklık: 23°C

17 Mayıs Cumartesi: Güneşli ve sıcak bir gün bekleniyor. Sıcaklık: 29°C

İSTANBUL HAVA DURUMU (14-17 MAYIS 2025)