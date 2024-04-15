Hatice Kübra İlgün'den gümüş madalya aldı

Sırbistan Open Taekwondo Turnuvası'nda olimpiyat üçüncüsü milli sporcu Hatice Kübra İlgün, ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Peki, Milli Tekvandocu Hatice Kübra İlgün kimdir? Hatice Kübra İlgün kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu tekvandocu Hatice Kübra İlgün Sırbistan'dan gümüş madalyayla döndü. Peki, Hatice Kübra İlgün aslen nereli? Kübra İlgün kaç yaşına? Milli Tekvandocu Hatice Kübra İlgün kimdir? Hayatı ve kariyeri haberimizde...

HATİCE KÜBRA İLGÜN'DEN GÜMÜŞ MADALYA

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün Olimpiyat üçüncüsü Milli tekvandocusu Hatice Kübra İlgün, Sırbistan’da gerçekleştirilen 21. Sırbistan Open Taekwondo Turnuvası’nda gümüş madalya kazandı.

12-14 Nisan tarihleri arasında başkent Belgrad’ta düzenlenen ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na puan veren organizasyonda başarılı bir performans sergileyen Milli tekvandocu, finalde şanssız bir yenilgi alsa da turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı.

HATİCE KÜBRA İLGÜN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Türk tekvandocu Hatice Kübra İlgün, 1 Ocak 1993'te Kars’ta dünyaya geldi. Uludağ Üniversitesi öğrencisi olan Bursa Büyükşehir Belediyespor kulubü sporcusu İlgün, 2017 Dünya Şampiyonası'nda 57 kg mücadelesinde gümüş madalya kazanmıştı.

Kadınlar 57 kiloda tatamiye çıkan sporcu, sırasıyla Kenyalı, Letonyalı, Alman ve Portekizli rakiplerini mağlup ederek yarı finale yükselmişti. Yarı finalde İsveçli Nikita Glasnovic ile karşılaşan İlgün, 8-0 kazanarak adını finale yazdırmayı başarmıştı. Finalde ev sahibi Güney Kore'den Ah Reum Lee ile karşılaşan sporcu, müsabakayı 7-5 kaybetti ve dünya ikincisi olmayı başarmıştı.

Hatice Kübra İlgün, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 2021 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 57 kiloda gümüş madalyanın sahibi olmuştu.

2022 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın ve 2020 Yaz Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanmıştır.

2024 yılında ise Bursa Büyükşehir Belediyesporlu tekvandocu Hatice Kübra İlgün Sırbistan’dan gümüş madalyayla döndü.