Hayatta kalma şansınız artabilir! Uçaklarda en güvenli koltuklar hangileri?

Hindistan uçak kazası tüm dünyayı derinden sarstı. Ahmedabad’dan Londra'ya gitmek için havalanan Air India’ya ait bir yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra düştü. 11A koltuğunda oturan Ramesh Vishwashkumar'ın yıkıcı kazadan sağ kurtulduğuna dair ortaya atılan iddialar uçaklarda en güvenli koltukları yeniden gündeme getirdi.

Hindistan'ın Ahmedabad kentindeki Air India 171 yolcu uçağı, kalkıştan 5 dakika sonra düştü. Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanından Londra Gatwick Havalimanına giden yolcu uçağında 242 yolcu ve mürettebat bulunuyordu. Uçağın düşme nedeni belirsizliğini korurken 11A koltuğunda oturan bir yolcunun kazadan sağ kurtulduğu ortaya çıktı.

HİNDİSTAN UÇAK KAZASINDAN TEK SAĞ KURTULAN KİŞİ

Hindistan'da Gucerat eyaletinde havalimanı yakınlarında 242 kişiyi taşıyan Air India 171 yolcu uçağının düşmesi, tüm dünyayı derinden sarstı. Enkazdan 204 cesedin çıkarıldığı bilinirken kazadan sağ kurtulan Ramesh Vishwashkumar’ın 11A numaralı koltukta oturduğu öğrenildi. Peki uçaklardaki en güvenli koltuklar hangileri?

UÇAKLARDAKİ EN GÜVENLİ KOLTUKLAR HANGİLERİ?

Hindistan uçak kazasının ardından uçaklardaki en güvenli koltuklar gündeme geldi. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve çeşitli havacılık uzmanlarından alınan bilgilere göre, uçaklardaki koltukların güvenlik derecesi, kazanın türüne bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Ancak geçmiş uçak kazaları analizleri, bazı koltukların diğerlerine göre daha güvenli olduğunu göstermektedir.

KUYRUK BÖLGESİ DAHA GÜVENLİ!

Popular Mechanics dergisinin geçmiş yıllarda yaptığı bir araştırma, uçak kazalarında kurtulma oranının, uçağın kuyruk tarafında bulunan koltuklarda daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Bu araştırmaya göre, uçağın arka kısmında oturan yolcuların hayatta kalma oranının, orta ve ön kısımda oturanlara göre daha fazla olduğu görülüyor.

ORTA KOLTUKLARDA KURTULMA ŞANSI DAHA FAZLA

Time dergisinde yayınlanan bir başka araştırma, uçak arkasındaki orta koltuklarda oturan yolcuların kaza sırasında hayatta kalma oranının daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Buna göre, orta koltuklar, hem pencere hem de koridor koltuğuna göre darbelere karşı daha iyi koruma sağlıyor.