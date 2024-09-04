Hayatta olan Kral Charles için kanser hastalığı nedeniyle cenaze hazırlığı yapılıyor

Kral Charles öldü mü sorusu gözleri cenaze törenine çevirdi. Cenaze hazırlıklarının yapılacağının duyurulmasının ardından Kral Charles'ın öldüğü düşünülse de şu an kendisi hayatta.

İngiltere’nin 73 yaşındaki Kralı III. Charles, ülkesinin en yaşlı hükümdarı olarak tahta geçtiği 2022 yılından bu yana sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

Son günlerde, Kral Charles’ın sağlık durumu ile ilgili endişe verici gelişmeler yaşandı. Kanser teşhisi konulan Kral için cenaze hazırlıkları yapılmaya başlandı.

Kral Charles henüz hayatta olmasına rağmen sağlık durumu üzerine çeşitli spekülasyonlar devam ediyor.

KRAL CHARLES ÖLDÜ MÜ?

Son günlerde Kral Charles’ın ölüm haberleri cenaze töreni hazırlıklarının duyurulması nedeni ile sosyal medyada yayıldı. Ancak Buckingham Sarayı’ndan gelen açıklamalar, Kral Charles’ın henüz hayatta olduğunu ancak sağlık durumunun kritik olduğunu net bir biçimde belirtiyor.

Saray yetkilileri, Kral’ın iyileşme sürecinin yavaş ilerlediğini ve bu nedenle cenaze töreni hazırlıklarının tedbir amaçlı başlatıldığını açıkladı.

Saray yetkilileri "Kral Charles’ın iyileştiği izlenimini veriyoruz, ancak kendisi hala çok hasta" şeklinde konuştu. Yapılan açıklamalar, Kral’ın durumu hakkında kamuoyunda kafa karışıklığına yol açtı.

KRAL CHARLES HASTALIĞI NEDİR?

Kral III. Charles tahta çıktıktan iki yıl sonra, iyi huylu prostat büyümesini tedavi etmek için bir ameliyat geçirdi. Ancak bu tedavi sırasında kanser tespit edildi.

Doktorlar Kral Charles'ın hastalığı hakkında kamuoyuna sınırlı bilgi verirken, tedavi sürecinin zor geçtiği ve Kral’ın kamu görevlerinden uzak kalacağı duyuruldu. Yaşanan bu gelişmeler ise İngiltere’de cenaze hazırlıkları yapılmasına neden oldu.

KRAL CHARLES KAÇ YAŞINDA?

14 Kasım 1948 doğumlu olan III. Charles 75 yaşındadır. Kral Charles annesi II. Elizabeth’in ölümünün ardından 8 Eylül 2022’de tahta çıktı.

73 yaşında tahta çıkan Charles, İngiltere tarihinin en yaşlı hükümdarı olarak kayıtlara geçti. Tahta uzanan bu uzun bekleyiş, Charles’ın tahta çıkış sürecinin tarihi önemini de artırıyor.