Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Kral Charles’ın kız kardeşi Prenses Anne kaza geçirdi, hastaneye kaldırıldı

Kral Charles’ın kız kardeşi Prenses Anne kaza geçirdi, hastaneye kaldırıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kral Charles’ın kız kardeşi Prenses Anne kaza geçirdi, hastaneye kaldırıldı

Magazin Haberleri  / Anadolu Ajansı

İngiltere Kralı 3. Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne, evinde geçirdiği kazanın ardından yaşadığı beyin sarsıntısı ve ufak yaralar nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Anne’nin durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, 73 yaşındaki Prenses Anne dün akşam Gloucestershire kırsalındaki Gatcombe Park malikanesinde kaza geçirdi. 

Prenses Anne, kazanın ardından beyin sarsıntısı ve ufak yaralanmalar nedeniyle Bristol kentindeki Southmead Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kral Charles'a kardeşinin durumu hakkında sık sık bilgi verildiği kaydedildi.

DURUMU İYİ, GÖZLEM AMAÇLI HASTANEDE

Sarayın sözcülüğünden yapılan açıklamada, Prenses Anne'in durumunun iyi olduğu, gözlem amaçlı hastanede tutulduğu ifade edildi.

Doktorlar aksi görüş bildirmedikçe tedavinin Southmead Hastanesi’nde devam edeceğini belirten Buckingham Sarayı'nın sözcüsü, doktorların raporu doğrultusunda Prenses'in resmi programlarının ertelendiğini, Japon İmparatoru onuruna verilecek akşam yemeğine katılmayacağını bildirdi.

 

 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Anadolu Ajansı
Nihat Kahveci'den Arda Güler hakkında yürekleri ferahlatan sözler: Buradan herkes duysun kesin 11'deAlman Borussia Dortmund Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde! Fenerbahçe ne kadar bonservis istiyor?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kim Milyoner Olmak İster’de ‘Kabe’ sorusu! Doğruyu bilseydi 300 bin TL kazanacaktı - MagazinMilyoner'de heyecanlandıran 'Kabe' sorusuİbrahim Çelikkol motosiklet kazası geçirdi! Kaburgaları ve omzundan yaralandı - Magazinİbrahim Çelikkol kaza geçirdi! İşte sağlık durumu...Karayip Korsanları’nın yıldızı Tamayo Perry köpek balığı saldırısına uğradı, feci şekilde can verdi - MagazinKarayip Korsanları’nın yıldızı köpekbalığı saldırısında öldüAhmet Mümtaz Taylan’dan Arda Güler’e destek: Sen ‘gelecek’sin o vasat gidecek! - MagazinAhmet Mümtaz Taylan’dan Arda Güler’e destek: O vasat gidecekYastık savaşı turnuvasına katılan Turabi Çamkıran dalga konusu oldu - MagazinO yarışmaya katıldı, alay konusu olduAyhan Sicimoğlu’ndan parasını isteyen çalışanına tokatlı saldırı! Açıklaması gecikmedi - MagazinAyhan Sicimoğlu’ndan çalışanına tokatlı saldırı
Sonraki Haber Yükleniyor...