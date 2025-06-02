Haziran ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı bayramdan önce hesaplara geçecek mi?

Kurban Bayramı'na günler kala, engelli bireylere bakım hizmeti veren vatandaşların merakla beklediği evde bakım maaşı ödemeleri araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan bu destek, her ay düzenli olarak hesaplara aktarılmaktadır. Bu sene 0.125,55 TL tutarındaki evde bakım aylığının bayramdan önce yatıp yatmayacağı araştırılıyor.

Engelli bireylerin bakımını üstlenen ailelere verilen evde bakım maaşları, her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

Ancak Kurban Bayramı gibi zamanlarda ödemeler öne çekilebilir. Bu nedenle evde bakım maaşı alanlar "Bayramdan önce ödeme yapılacak mı?" sorusunun cevabını merak ediyor.

EVDE BAKIM AYLIĞI NORMALDE HANGİ TARİHLERDE YATIYOR?

Evde bakım desteği her ay 15’i ile 31’i arasında hesaplara yatırılmaktadır. Ancak Kurban Bayramı gibi özel günlerde bakanlık, vatandaşların mağdur olmaması adına ödemeleri erken tarihlere çekebiliyor.

Geçen seneye bakıldığında Kurban Bayramı öncesinde ödemeler erkenden yapılmıştı. Bu sene de benzer bir uygulama olup olmayacağı merak konusu haline geldi. Şimdiye kadar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle konuya ilişkin güncel bir bilgi bulunmamaktadır. Gelişmeler yakından takip ediliyor.

Haziran 2025 ödemelerine dair henüz net bir açıklama yapılmamıştır. Kurbsn Bayramı öncesi yapılan erken ödemeler göz önüne alındığında bu yıl da Kurban Bayramı öncesi ödeme ihtimali vardır. Bakanlığın resmi duyuruları takip ederek gelişmeleri anlık olarak öğrenilebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI YATIP YATMADIĞI NASIL SORGULANIR?

Evde bakım maaşı Haziran ayı ödemesinin yatıp yatmadığını öğrenmek isteyenler için birden fazla öğrenme yöntemi bulunmaktadır.

e-Devlet üzerinden: "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" hizmeti ile güncel ödeme durumu anbean erişim sağlayabilirsiniz.

Ziraat Bankası kullanıcıları ise telefon mesaj kısmına BAKIYE yazarak 4747’ye SMS gönderdiği takdirde ödeme bilgilerine ulaşabilir.