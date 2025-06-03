Haziran ayı iş fırsatları duyuruldu! Kamuya hangi kadrolar açıldı, başvuru şartları neler?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Haziran 2025 15:49 - Güncelleme: 3 Haziran 2025 15:49 - Güncelleme:

2025 yılı kamu personeli alımları devam ediyor. Haziran ayı itibarıyla birçok üniversite ve kamu kurumu, sözleşmeli personel kadrolarını duyurdu. KPSS puanı ya da sözlü sınavda gerçekleştirilecek alımlarla ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Bilişimden sağlık hizmetlerine, büro işlerinden teknik görevlere kadar birçok alanda istihdam sağlanacak. İşte tüm ayrıntılar...

Memur, sözleşmeli personel, akademik personel, bilişim uzmanı gibi birçok alanda kamu personel alımı ilanları Haziran ayında da paylaşılıyor. Birçok kamu kurumu ihtiyaçlarına göre belli şartlar dahilinde personel istihdam edecek. Peki, hangi kadrolarda alım yapılacak, kamu personeli alım şartları neler? İşte tüm ayrıntılar... KAMU PERSONEL ALIM İLANLARI 2025 KPSS puanı ya da yazılı/sözlü sınavlarla yapılacak alımlara ilişkin birçok farklı pozisyonda personel alımı gerçekleştirilecek. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 31 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK Konya Selçuk Üniversitesi bünyesinde;Hemşire, Büro Personeli, Destek Personeli, Sağlık Teknikeri, Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarına alım yapılacağı belli oldu. Başvurular, 9 Haziran 2025 tarihlerinde bitecektir. SGK 18 BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK Sosyal Güvenlik Kurumu Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, sözlü sınavla toplam 18 uzman personel alacağını duyurdu. Buna göre; 11 Uzman Yazılımcı, 1 Web Önyüz Geliştirme Uzmanı, 1 Sistem Yöneticisi, 2 DevOps Uzmanı, 3 Uzman Yazılımcı istihdam edilecektir. Başvurular 23 Mayıs - 9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecektir. SAMSUN ÜNİVERSİTESİ 2 KADRO İÇİN PERSONEL ALIMI YAPILACAĞI BELLİ OLDU Samsun Üniversitesine1 Büro Personeli ve 1 Kadın Temizlik Görevlisi alımı için başvurular 10 Haziran 2025’e kadar devam edecektir. Alımlar KPSS puan sıralamasına göre gerçekleşecektir. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ YENİ KADROLAR BELLİ OLDU Kırklareli Üniversite bünyesinde; Büro Personeli, Tekniker, Teknisyen, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Destek Personeli kadroları için KPSS puan sıralamasıyla alım yapılacak. Son başvuru tarihi 16 Haziran 2025 olarak belirlendi. İlgili Haber KPSS başvuru tarihi belli oldu! 2025 KPSS başvuru ne zaman başlıyor, sınav ne zaman yapılacak?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin