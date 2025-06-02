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Haziran ayı kira artış oranı 2025 ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK enflasyon oranında!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haziran ayı kira artış oranı 2025 ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK enflasyon oranında!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kira artış oranı 2025 Haziran hesaplama tablosu, enflasyon verilerinin belirleneceği 3 Haziran öncesinde gündeme gelen konular arasındadır. Ekonominin en önemli gündem maddelerinden biri olan kira zammı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafında haziran ayı enflasyon oranlarıyla belirlenecek. Nisan ayı enflasyon aylık yüzde 37,86 yıllık yüzde 3 oldu. Haziran ayı enflasyon oranı için gözler TÜİK'e çevrildi.

Haziran ayı kira artış oranı, 3 Haziran 2025 Salı günü saat 10.00’da netleşecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon oranlarıyla beraber haziran ayı ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammını belli olacak. 

Geçmiş verilerde, nisan ayında enflasyon aylık yüzde 37,86, yıllık yüzde 3 olarak açıklandı. Bu oranlara bakıldığında kira artış oranı yüzde 48,73 olarak hesaplandı. 

Haziran ayı kira artış oranı 2025 ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK enflasyon oranında! - 1. Resim

HAZİRAN AYI 2025 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Mayıs ayı enflasyon verileri 3 Haziran 2025 Salı günü saat 10.00'da belli olacak. Haziran ayı kira artış oranı da 3 Haziran tarihinde netleşecektir.

Haziran ayı kira artış oranı 2025 ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK enflasyon oranında! - 2. Resim

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Her ay belirlenen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri, kira artış oranlarını belirlemede kritik bir rol oynamaktadır.

Tüketicilerin mal ve hizmet alımlarındaki fiyat değişimlerini gösteren TÜFE verisi, kiracıların ve iş yeri sahiplerinin yeni kira bedellerini hesaplamaları adına önemlidir. 

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2025

MAYIS AYI KİRA ZAMMI 2025 NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun nisan ayı enflasyonunun açıklamasını ardından ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belli oldu. Enflasyon aylık yüzde 37,86 yıllık yüzde 3 oldu.

Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 48,73 olarak ön plana çıkı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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