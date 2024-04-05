Steam bu hafta sonuna özel ücretsiz oyunları geldi. Steam'den hafta sonuna özel ücretsiz oyunları araştırılmaya başlandı. Steam'de bir oyun ücretsiz kullanıma açıldı. Peki, Steam hangi oyunu ücretsiz yaptı? İşte detaylar...

Steam, oyun severleri mutlu edecek bir kampanya başlattı. Bu hafta sonu bir oyun Steam’de ücretsiz oldu.

HEARTS OF IRON 4 ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SONU BOYUNCA STEAM'DE ÜCRETSİZ

Her hafta abonelerine bedava oyun fırsatı sunan Steam haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı.

Hearts of Iron 4 önümüzdeki hafta sonu boyunca Steam'de ücretsiz denemeye açılacak. Oyun ayrıca yüzde 80 indirimli satılıyor. Paradox Interactive tarafından geliştirilen strateji oyunu ilk olarak 2016 yılında sunuldu ve II. Dünya Savaşı’nı konu alıyor.

Steam ise 6-7 Nisan tarihleri arasında oyunu ücretsiz olarak denemeye açacak. Ancak 8 Nisan itibarıyla oyunun kütüphaneden kalkacak.

ÜCRETSİZ OYUNLAR HAKKINDA

Steam ücretsiz oyunları kısa süreliğine geçerli bir ücretsiz oynama etkinliğidir. Oyunları ücretsiz bir şekilde kalıcı olarak hesabınızda tutamazsınız. Deneme sonunda hoşunuza giderse indirimli fiyattan alabilirsiniz.